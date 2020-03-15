Huawei выплатит деньги всем владельцам смартфонов из-за ошибки

Вот уже как много лет китайская корпорация Huawei стремится к тому, чтобы стать одним из самых крупных в мире производителей мобильных устройств, а внедряются ради этого самые разные новшества в фирменную продукцию с целью сделать ее тем самым более привлекательной в глазах потенциальных покупателей. Развитие бренда шло полным ходом, однако он посчитал необходимым начать продавать свою продукцию на территории США, в чем власти страны увидели угрозу для местных брендов, то есть Apple, Google и прочих, поэтому было принято решение провести внимательную проверку всех телефонов компании из Китая. В таких, к удивлению для всех, оказались обнаружены специальные бреши в защите, с использованием которых китайские спецслужбы могут следить за людьми по всему миру, делая это удаленно.



В итоге, как следствие, на фоне таких обвинений в отношении компании Huawei ввели американские санкции, запретив любым компаниям из США с ней сотрудничать, а вместе с тем предоставлять доступ к своему программному обеспечению и каким-либо товарам, то есть комплектующим и патентам. Из-за подобного положения дел китайская корпорация попала в неприятную ситуацию, ведь теперь она не только лишилась полноценного доступа к технологиям своих американских партнеров, но еще и, кроме того, к программному обеспечению. Именно поэтому теперь все смартфоны от данной компании поставляются без магазина Google Play и всех сопутствующих программ, причем установить такие отдельно невероятно сложно для неподготовленного пользователя.



Таким образом, исходя из этого, китайская корпорация Huawei посчитала необходимым доказать всему миру, что на самом деле в ее смартфонах нет никаких брешей, которые были добавлены туда специально для слежки за пользователями. Важно заметить, что власти США не опубликовали никаких доказательств своих слов, однако многие все равно им поверили, что привело к сильному подрыву доверия к продукции компании из Китая. В итоге, бренд провел в Европе закрытую конференцию, в рамках которой он анонсировал и запустил специальную программу денежного поощрения для всех тех людей, которые помогут ему усилить свою систему защиты. Если раньше поиском уязвимостей занимались только сами сотрудники компании, то теперь делать это могут любые люди по своему желанию.





Как стало известно, за незначительную неполадку в защите можно получить 1 тысячу евро, тогда как за брешь среднего уровня выплачивают уже целых 50 тысяч евро, то есть намного больше. За уязвимость высокого уровня можно выручить 100 тысяч евро, а за критическую уязвимость, позволяющую например дистанционно взломать смартфон, готовы заплатить целых 200 тысяч евро, то есть просто громадную сумму денег. Подобное новшество, что очень, позволяет всем владельцам смартфонов Huawei заработать крупную сумму денег, сообщив службе поддержки компании информацию о наличии какой-либо уязвимости. Если наличие такой подтвердится в современном телефоне, который еще получает обновления прошивки EMUI, удастся получить денежное вознаграждение за оказанную помощь.

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