ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

15:58
Huawei выплатит деньги всем владельцам смартфонов из-за ошибки
12:13
Windows 11 работает в два раза быстрее Windows 10
20:30
Apple закрывает свои магазины за пределами Китая из-за COVID-19
18:00
Realme 6 получает свое первое обновление программного обеспечения
16:00
Samsung выпускает обновление Android 10 для еще трех смартфонов
14:00
WWDC Apple впервые будет проходить в онлайн-формате
12:00
Появилась официальная дата анонса OnePlus 8 и 8 Pro
10:00
Xiaomi запустит нечто интересное уже в этом месяце
08:00
Samsung выкатывает обновление для Galaxy S20
20:00
Xiaomi продала рекордное количество смартфонов Redmi Note
18:00
OnePlus 8 Pro замечен в руках Роберта Дауни-младшего
16:00
Появились фотоутечки Samsung Galaxy M11
14:00
OnePlus инвестирует крупную сумму в разработку 5G
12:00
3D ToF-камера появится как минимум в одном iPhone 12
10:00
Realme 6 Pro поступает в продажу сегодня
08:00
Samsung представит One UI 2.1 для старых флагманов Galaxy
21:04
Nubia Red Magic 5G официально анонсирован: характеристики и цены
19:30
Темный режим Google Play теперь доступен каждому
17:34
Компания vivo начала работу над 6G
16:00
Redmi Note 9 Pro официально анонсирован: характеристики и цены
13:44
Samsung Galaxy M30s получает новую версию
12:00
Redmi Note 9 Pro Max анонсирован с гигантским экраном
10:00
Даже OnePlus 5 и OnePlus 5T получают обновление
08:00
Huawei получает еще одно продление лицензии от Министерства торговли США
00:47
Средний класс: топ-3 материнских платы на чипсете B450
20:00
Apple отложила iPhone 9 на неопределенный срок
18:06
Google показывает цену Pixel 4a на билборде
16:00
Дата запуска Samsung Galaxy M21 подтверждена
14:00
Xiaomi Mi Note 10 проходит испытание на прочность
12:00
Samsung Galaxy Buds + теперь доступны в новых цветах
10:00
Oppo Find X2 Pro бьёт рекорды теста производительности AnTuTu
08:00
Промо-видео Oppo Find X2 демонстрирует преимущества камеры смартфона
20:00
Vivo NEX 3S 5G официально анонсирован: характеристики и цены
 Больше новостей
» » Huawei выплатит деньги всем владельцам смартфонов из-за ошибки
-

Huawei выплатит деньги всем владельцам смартфонов из-за ошибки

Поделиться:
MobilZone
234
Вот уже как много лет китайская корпорация Huawei стремится к тому, чтобы стать одним из самых крупных в мире производителей мобильных устройств, а внедряются ради этого самые разные новшества в фирменную продукцию с целью сделать ее тем самым более привлекательной в глазах потенциальных покупателей. Развитие бренда шло полным ходом, однако он посчитал необходимым начать продавать свою продукцию на территории США, в чем власти страны увидели угрозу для местных брендов, то есть Apple, Google и прочих, поэтому было принято решение провести внимательную проверку всех телефонов компании из Китая. В таких, к удивлению для всех, оказались обнаружены специальные бреши в защите, с использованием которых китайские спецслужбы могут следить за людьми по всему миру, делая это удаленно.

В итоге, как следствие, на фоне таких обвинений в отношении компании Huawei ввели американские санкции, запретив любым компаниям из США с ней сотрудничать, а вместе с тем предоставлять доступ к своему программному обеспечению и каким-либо товарам, то есть комплектующим и патентам. Из-за подобного положения дел китайская корпорация попала в неприятную ситуацию, ведь теперь она не только лишилась полноценного доступа к технологиям своих американских партнеров, но еще и, кроме того, к программному обеспечению. Именно поэтому теперь все смартфоны от данной компании поставляются без магазина Google Play и всех сопутствующих программ, причем установить такие отдельно невероятно сложно для неподготовленного пользователя.

Таким образом, исходя из этого, китайская корпорация Huawei посчитала необходимым доказать всему миру, что на самом деле в ее смартфонах нет никаких брешей, которые были добавлены туда специально для слежки за пользователями. Важно заметить, что власти США не опубликовали никаких доказательств своих слов, однако многие все равно им поверили, что привело к сильному подрыву доверия к продукции компании из Китая. В итоге, бренд провел в Европе закрытую конференцию, в рамках которой он анонсировал и запустил специальную программу денежного поощрения для всех тех людей, которые помогут ему усилить свою систему защиты. Если раньше поиском уязвимостей занимались только сами сотрудники компании, то теперь делать это могут любые люди по своему желанию.


Как стало известно, за незначительную неполадку в защите можно получить 1 тысячу евро, тогда как за брешь среднего уровня выплачивают уже целых 50 тысяч евро, то есть намного больше. За уязвимость высокого уровня можно выручить 100 тысяч евро, а за критическую уязвимость, позволяющую например дистанционно взломать смартфон, готовы заплатить целых 200 тысяч евро, то есть просто громадную сумму денег. Подобное новшество, что очень, позволяет всем владельцам смартфонов Huawei заработать крупную сумму денег, сообщив службе поддержки компании информацию о наличии какой-либо уязвимости. Если наличие такой подтвердится в современном телефоне, который еще получает обновления прошивки EMUI, удастся получить денежное вознаграждение за оказанную помощь.
Prostotech google play Prostotech google play