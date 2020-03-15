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Windows 11 работает в два раза быстрее Windows 10

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MobilZone
859
Самой популярной и известной операционной системой на рынке в настоящее время является Windows 10, вышла которая еще летом 2015 года, то есть очень и очень давно. С тех самых пор многие люди наконец-то осознали в полной мере, насколько ужасной во всех отношениях является данная платформа, содержит которая в себе целую массу неприятных особенностей, из-за которых миллионы людей вынуждены тратить свое время, силы и денежные ресурсы на исправление тех или иных неполадок, возникших лишь из-за того, что компания Microsoft, крайне жадная до денег, не смогла создать по-настоящему качественную и продвинутую во всех отношениях операционную систему. Впрочем, уже вскоре ситуация изменится, так как выйдет новая ОС.

Этой самой новой операционной системой окажется Windows 11, до релиза которой осталось не так много времени, также как и до официальной презентации. Ожидается, что данную платформу для персональных компьютеров, ноутбуков, модемов и других электронных устройств анонсируют уже в ближайшие несколько месяцев, тогда как релиз ее финальной стабильной версии состоится в конце года, когда ее смогут скачать и установить на свои электронные устройства все желающие, сделав это без лишних сложностей. По имеющимся сейчас данным, новая ОС во всех отношениях окажется лучше доступной сейчас Windows 10, причем она сможет даже запускать абсолютно все существующие сейчас для десятой «винды» программы и игры из категорий UWP, PWA и Win32.

Таким образом, проблем с использованием стороннего программного обеспечения у пользователей новой операционной системы совершенно точно гарантированно не будет, что, в свою очередь, крайне сильно порадует очень многих людей, которые захотят скачать и установить новую ОС на свое электронное устройство. По имеющимся сейчас, в настоящее время, данным, новенькая Windows 11 работает в два раза быстрее Windows 10, благодаря чему удастся с ее помощью решать любые задачи с повышенной скоростью. Кроме того, помимо крайне сильного прироста в быстродействии, пользователи могут рассчитывать на повышение общей производительности, усиление системы защиты, а также, помимо этого, на множество других приятных особенностей.


Новая операционная система принесет вместе с собой новый интерфейс, расширенные функциональные возможности, переработанные стандартные программы и игры, а также многое другое, что положительно скажется на пользовательском опыте использования любых электронных устройств. Если за лицензию для Windows 10 платить приходится порядка $200 (14 500 рублей), то лицензионная версия Windows 11 окажется в полной мере бесплатной, по крайней мере об этом сообщают некоторые источники. Пойти на такой шаг, то есть сделать свою новую ОС в полной мере бесплатно, американская корпорация решила ради того, чтобы сделать свою новую платформу более конкурентоспособной по сравнению с macOS и Linux, которые уже много лет распространяются без какой-либо платы со стороны пользователей.
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