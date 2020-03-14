Realme 6 получает свое первое обновление программного обеспечения

Обновление журнала изменений

Realme 6 был представлен на прошлой неделе, а сейчас получает свое первое обновление программного обеспечения, имея номер версииНовая сборка повышает уровень исправления безопасности Android на Realme 6 до 5 марта 2020 года и устраняет ошибку, которая позволяла Google Assistant с помощью жестов смахивания.Кроме того, новая прошивка поставляется с приложением для редактирования видео Soloop и добавляет две новые функции для 16-мегапиксельной фронтальной камеры телефона - ночной режим и замедленную видеозапись 120FPS.Realme еще официально не объявляет о выпуске обновления, но вы можете зайти в меню «> «своего телефона, чтобы узнать, доступно ли обновление для вашего устройства.