Появилась официальная дата анонса OnePlus 8 и 8 Pro

OnePlus 8 (сверху) • OnePlus 8 Pro (в центре) • OnePlus 8 Lite (снизу)

Сообщается, что OnePlus запланировал мероприятие на середину апреля, чтобы продемонстрировать свои новые флагманские модели - OnePlus 8 и 8 Pro. Он будет проводиться в режиме онлайн из-за вспышки COVID-19, которая также вызвала задержки в разработке (компания, согласно инсайдерской информации, планировала анонсировать смартфоны в середине марта).Кажется, что OnePlus 8 Lite поражен сильнее всего. Это первый телефон компании, в котором используется чипсет не Snapdragon (вместо него будет установлен чип MediaTek Dimensity), и его стоимость при запуске составит 400 фунтов стерлингов - запуск может быть отложен на несколько месяцев.Ситуация с двумя премиальными моделями также не совсем ясна. Они будут объявлены через месяц, но когда они будут доступны для потребителей, неизвестно (это зависит от того, насколько быстро восстанавливается производственная база OnePlus в Китае).Мы знаем, что они будут использовать чипсет Snapdragon 865, будут оснащены экранами с частотой 120 Гц и новой тройной камерой, возможно, даже с беспроводной зарядкой (функция, которую OnePlus избегал годами).