Samsung выкатывает обновление для Galaxy S20

Компания Samsung выпустила обновление программного обеспечения для международных версий Galaxy S20, Galaxy S20 + и Galaxy S20 Ultra, работающих на Exynos 990.
Новая версия прошивки - G98xFXXU1ATC1 и весит около 150 МБ. Подробный список изменений в сборке в настоящее время недоступен, но мы знаем, что он поставляется с патчем безопасности для Android от марта 2020 года.
В настоящее время Samsung выпускает это обновление в Индии, и вскоре это расширение должно распространиться и на другие страны.
Если у вас есть глобальная версия S20, S20 + или S20 Ultra, вы можете проверить, доступно ли вам это обновление, перейдя в меню « Настройки» > « Обновление программного обеспечения» вашего устройства.
Новая версия прошивки - G98xFXXU1ATC1 и весит около 150 МБ. Подробный список изменений в сборке в настоящее время недоступен, но мы знаем, что он поставляется с патчем безопасности для Android от марта 2020 года.
В настоящее время Samsung выпускает это обновление в Индии, и вскоре это расширение должно распространиться и на другие страны.
Если у вас есть глобальная версия S20, S20 + или S20 Ultra, вы можете проверить, доступно ли вам это обновление, перейдя в меню « Настройки» > « Обновление программного обеспечения» вашего устройства.