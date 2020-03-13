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Xiaomi продала рекордное количество смартфонов Redmi Note

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MobilZone / Бизнес / Гаджеты
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Xiaomi выпускает телефоны Redmi Note с 2014 года, и линейка была популярна среди покупателей с первого дня. Настолько, что сегодня производитель смартфонов объявил о продаже 110 миллионов телефонов Redmi Note.
Redmi недавно была выделена в качестве отдельного бренда, хотя, очевидно, она все еще разделяет большую часть своей научно-исследовательской, производственной и производственной цепочки с Xiaomi. Мы только что увидели дебют Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max, которые, несомненно, помогут еще больше увеличить число.

Во время мероприятия нам также напомнили о некоторых вехах линии Redmi Note. Redmi Note 4 был самым продаваемым в Индии в трех из четырех кварталов 2017. Redmi Note 5 был самым продаваемым в Индии модельным рядом в 2018 году, в то время, как серия Redmi Note 7 приняла корону 2019 года, благодаря введению в первый телефон с 48 - мегапиксельной камерой с впечатляюще низкой ценой.
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