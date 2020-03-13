OnePlus 8 Pro замечен в руках Роберта Дауни-младшего

OnePlus 8 Pro

OnePlus готовится обновить линейку продуктов со своими смартфонами 8-й серии. Мы видели некоторые утечки о телефонах в последние месяцы, но последний поступил от амбасадора бренда - Роберта Дауни-младшего.Новая фотография голливудского актера показывает, что он держит в руках то, что, похоже, является предстоящим OnePlus 8 Pro, на съемочной площадке. Мы можем ясно видеть вертикально выровненную настройку камеры, которая соответствует ранее замеченным утечкам.Согласно предыдущим предположениям, серия OnePlus 8 будет состоять из трех телефонов с облегченной версией, идущей параллельно со стандартной и Pro моделями. Ожидается, что версии более высокого уровня будут поставляться с набором чипсетом Snapdragon 865, новыми дисплеями с частотой обновления 120 Гц и возможностью подключения 5G.Также говорят, что мы можем наконец увидеть беспроводную зарядку на новых флагманах OnePlus, но на данный момент это всего лишь предположение.Серия OnePlus 8 ожидается прибыть 14 апреля, но мы должны получить более подробную информацию о телефонах до их официального запуска.