Появились фотоутечки Samsung Galaxy M11

Samsung работает над новым смартфоном с номером модели SM-M115F/DS, которым является Galaxy M11 - преемник Galaxy M10 и Galaxy M10s. Телефон был только что сертифицирован в NCC на Тайване, и у сертификации есть много фотографий, включая батарею.
Galaxy M11 появится с тремя камерами на задней панели, отверстием на передней панели и огромным аккумулятором емкостью 5000 мАч.
Глядя на фотографии, мы видим сканер отпечатков пальцев на задней панели, это означает, что Galaxy M11 будет уметь ЖК-панель. Он будет иметь аудиоразъем 3,5 мм сверху, снизу - гриль-динамик и порт USB.
Мы не можем ясно видеть, является ли это портом micro USB или более новым USB-C из-за угла съёмки телефона и зарядного кабеля, но, учитывая, что M10s имеет более новый тип, это было бы серьезной неудачей и огромный сюрприз, если бы мы увидели старый стандарт.
Огромная батарея будет иметь возможность быстрой зарядки 15 Вт. По размерам телефон выглядит немного выше своих предшественников, поэтому он будет иметь такую же, если не лучшую, управляемость. Поскольку Galaxy M11 уже проходит сертификацию по всему миру, до официального объявления устройства осталось всего несколько недель.
Galaxy M11 появится с тремя камерами на задней панели, отверстием на передней панели и огромным аккумулятором емкостью 5000 мАч.
Глядя на фотографии, мы видим сканер отпечатков пальцев на задней панели, это означает, что Galaxy M11 будет уметь ЖК-панель. Он будет иметь аудиоразъем 3,5 мм сверху, снизу - гриль-динамик и порт USB.
Мы не можем ясно видеть, является ли это портом micro USB или более новым USB-C из-за угла съёмки телефона и зарядного кабеля, но, учитывая, что M10s имеет более новый тип, это было бы серьезной неудачей и огромный сюрприз, если бы мы увидели старый стандарт.
Огромная батарея будет иметь возможность быстрой зарядки 15 Вт. По размерам телефон выглядит немного выше своих предшественников, поэтому он будет иметь такую же, если не лучшую, управляемость. Поскольку Galaxy M11 уже проходит сертификацию по всему миру, до официального объявления устройства осталось всего несколько недель.