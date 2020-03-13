Realme 6 Pro поступает в продажу сегодня

Realme 6 Pro в цветах Lightning Blue и Lightning OrangeRealme 6 Pro в цветах Lightning Blue и Lightning OrangeRealme представила Realme 6 и Realme 6 Pro на прошлой неделе. Realme 6 поступил в продажу в Индии пару дней назад, и сегодня, начиная с полудня по местному времени, версия Pro также будет доступна для покупки в Индии через Flipkart и официальный сайт компании.
Базовый вариант Realme 6 Pro с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ хранилища стоит 16 999 рупий (230 долл. США / 205 евро), а за дополнительные 1 000 рупий (15 долл. США / 10 евро) вы получаете двойное хранилище. Если вам нужно больше оперативной памяти, вы можете выбрать топовую модель 8 ГБ / 128 ГБ, которая стоит 18 999 рупий ($ 255 / € 230).
Все эти варианты памяти доступны в двух цветах - Lightning Blue и Lightning Orange.
Realme 6 Pro - первый в мире смартфон на платформе Snapdragon 720G SoC. Он работает на Android 10 на базе Realme UI и оснащен 6,6 "90 Гц ЖК-дисплеем с разрешением FullHD +.
Для фотосъемки 6 Pro поставляется с шестью камерами - с двумя камерами на передней панели, включающими 16-мегапиксельные и 8-мегапиксельные сверхширокие модули, и с четырьмя камерами на задней панели, которые представляют собой сочетание 64-мегапиксельной основной, 12-мегапиксельной телефото и 8-мегапиксельной сверхширокой, а также 2-мегапиксельные макроблоки.
Realme 6 Pro комплектуется аккумулятором емкостью 4300 мАч, который заряжается до 30 Вт через порт USB-C.
Базовый вариант Realme 6 Pro с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ хранилища стоит 16 999 рупий (230 долл. США / 205 евро), а за дополнительные 1 000 рупий (15 долл. США / 10 евро) вы получаете двойное хранилище. Если вам нужно больше оперативной памяти, вы можете выбрать топовую модель 8 ГБ / 128 ГБ, которая стоит 18 999 рупий ($ 255 / € 230).
Все эти варианты памяти доступны в двух цветах - Lightning Blue и Lightning Orange.
Realme 6 Pro - первый в мире смартфон на платформе Snapdragon 720G SoC. Он работает на Android 10 на базе Realme UI и оснащен 6,6 "90 Гц ЖК-дисплеем с разрешением FullHD +.
Для фотосъемки 6 Pro поставляется с шестью камерами - с двумя камерами на передней панели, включающими 16-мегапиксельные и 8-мегапиксельные сверхширокие модули, и с четырьмя камерами на задней панели, которые представляют собой сочетание 64-мегапиксельной основной, 12-мегапиксельной телефото и 8-мегапиксельной сверхширокой, а также 2-мегапиксельные макроблоки.
Realme 6 Pro комплектуется аккумулятором емкостью 4300 мАч, который заряжается до 30 Вт через порт USB-C.