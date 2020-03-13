ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

10:00
Realme 6 Pro поступает в продажу сегодня
08:00
Samsung представит One UI 2.1 для старых флагманов Galaxy
21:04
Nubia Red Magic 5G официально анонсирован: характеристики и цены
19:30
Темный режим Google Play теперь доступен каждому
17:34
Компания vivo начала работу над 6G
16:00
Redmi Note 9 Pro официально анонсирован: характеристики и цены
13:44
Samsung Galaxy M30s получает новую версию
12:00
Redmi Note 9 Pro Max анонсирован с гигантским экраном
10:00
Даже OnePlus 5 и OnePlus 5T получают обновление
08:00
Huawei получает еще одно продление лицензии от Министерства торговли США
00:47
Средний класс: топ-3 материнских платы на чипсете B450
20:00
Apple отложила iPhone 9 на неопределенный срок
18:06
Google показывает цену Pixel 4a на билборде
16:00
Дата запуска Samsung Galaxy M21 подтверждена
14:00
Xiaomi Mi Note 10 проходит испытание на прочность
12:00
Samsung Galaxy Buds + теперь доступны в новых цветах
10:00
Oppo Find X2 Pro бьёт рекорды теста производительности AnTuTu
08:00
Промо-видео Oppo Find X2 демонстрирует преимущества камеры смартфона
20:00
Vivo NEX 3S 5G официально анонсирован: характеристики и цены
18:00
Стала известна официальная дата анонса Redmi K30 Pro
16:00
Huawei P40 запустил новый тизер
14:00
Появилось видео новых приключений Xiaomi Mi 10 Pro
12:00
Samsung Galaxy M40 получает Android 10
10:00
Продажи смартфонов в Китае снизились до рекордного минимума в феврале
08:00
В сеть утекли спецификации Redmi Note 9 Pro
19:30
Приложения для тестирования AnTuTu больше не доступны в Google Play Store
18:00
Появилось больше информации о камерах Huawei P40 Pro
16:00
Motorola Edge + станет первым телефоном компании с 108-мегапиксельной камерой
14:00
Xiaomi Mi A2 Lite начинает получать Android 10
12:00
OnePlus 7 Pro 5G наконец-то получает обновление Android 10
10:00
Nokia 5.2 не будет, ожидайте другой смартфон
08:00
Официальный анонс Samsung Galaxy A31 приближается
06:14
Oppo подтвердили запуск своих часов который состоится 6 марта
 Больше новостей
» » Realme 6 Pro поступает в продажу сегодня
-

Realme 6 Pro поступает в продажу сегодня

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
316
Realme 6 Pro в цветах Lightning Blue и Lightning OrangeRealme 6 Pro в цветах Lightning Blue и Lightning OrangeRealme представила Realme 6 и Realme 6 Pro на прошлой неделе. Realme 6 поступил в продажу в Индии пару дней назад, и сегодня, начиная с полудня по местному времени, версия Pro также будет доступна для покупки в Индии через Flipkart и официальный сайт компании.
Базовый вариант Realme 6 Pro с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ хранилища стоит 16 999 рупий (230 долл. США / 205 евро), а за дополнительные 1 000 рупий (15 долл. США / 10 евро) вы получаете двойное хранилище. Если вам нужно больше оперативной памяти, вы можете выбрать топовую модель 8 ГБ / 128 ГБ, которая стоит 18 999 рупий ($ 255 / € 230).

Все эти варианты памяти доступны в двух цветах - Lightning Blue и Lightning Orange.

Realme 6 Pro - первый в мире смартфон на платформе Snapdragon 720G SoC. Он работает на Android 10 на базе Realme UI и оснащен 6,6 "90 Гц ЖК-дисплеем с разрешением FullHD +.
Realme 6 Pro в цветах Lightning Blue и Lightning Orange

Для фотосъемки 6 Pro поставляется с шестью камерами - с двумя камерами на передней панели, включающими 16-мегапиксельные и 8-мегапиксельные сверхширокие модули, и с четырьмя камерами на задней панели, которые представляют собой сочетание 64-мегапиксельной основной, 12-мегапиксельной телефото и 8-мегапиксельной сверхширокой, а также 2-мегапиксельные макроблоки.

Realme 6 Pro комплектуется аккумулятором емкостью 4300 мАч, который заряжается до 30 Вт через порт USB-C.
Prostotech google play Prostotech google play