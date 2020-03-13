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3D ToF-камера появится как минимум в одном iPhone 12

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MobilZone / Гаджеты
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Слух о том, что Apple включает 3D-датчик ToF на задней панели своих устройств 2020 года, был распространен в последние пару месяцев, и, согласно внутренним источникам Fast Company, он определенно появится, по крайней мере, на одной из будущих моделей Pro.
Считается, что бюджетный iPhone 12 не получит 3D-сенсоры сзади и останется с двойной настройкой камеры. 12 Pro получит тройную камеру, как и его предшественник, в то время как 12 Pro Max будет оснащен новой «трехмерной» камерой для впечатления AR.

Текущий поставщик датчиков Face ID на передней панели называется Lumentum, и, скорее всего, будет поставщиком 3D-технологий, расположенных на задней панели.

Однако, имейте в виду, что Apple может решить не включать данную технологию в iPhone в этом году из-за нехватки в цепочке поставок в связи со вспышкой коронавируса. На самом деле, некоторые говорят, что из-за вспышки коронавируса Apple может столкнуться с проблемами при сохранении своего обычного графика выпуска.
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