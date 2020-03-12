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Nubia Red Magic 5G официально анонсирован: характеристики и цены

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MobilZone / Гаджеты
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Крайний игровой телефон в линейке Red Magic от Nubia уже анонсирован, и он содержит, пожалуй, самые впечатляющие технические характеристики, которые мы когда-либо видели. Red Magic 5G имеет наивысшую частоту обновления экрана на рынке в 144Hz наряду с последним флагманским чипсетом от Qualcomm - Snapdragon 865, до 16 Гб оперативной памяти и 256 Гб УФС 3.0 хранения, также имеет двухрежимну связь 5G и основную камеру на 64MP.
Телефон может похвастаться очень сложной активной системой воздушного охлаждения, которая сочетает в себе вращающийся вентилятор с камерой радиатора, что, как утверждает Nubia, может снизить температуру процессора до 18° C. Решение охлаждения также включается, когда телефон заряжается на пиковых скоростях 55 Вт, чтобы предотвратить любые проблемы с перегревом и обеспечить еще более быстрое пополнение баланса.
Red Magic 5G поставляется с 6,65-дюймовой панелью AMOLED FHD + (2340x1080 пикселей) с гладкой верхней и нижней панелями. В верхней части находится 8-мегапиксельная селфи-камера, а также встроенный оптический сканер отпечатков пальцев. Частота обновления 144 Гц сопровождается сенсорным восприятием 240 Гц, которое должно обеспечивать плавное взаимодействие на поддерживаемых играх.
Чипсет Snapdragon 865 стоит у руля рядом с модемом X55. Объем оперативной памяти варьируется от 8 до 16 ГБ, в то время, как объем хранилища соответствует скорости UFS 3.0 - она начинается с 128 ГБ и максимально достигает 256 ГБ.

Возвращаясь к алюминиевой задней панели, мы обнаруживаем 64-мегапиксельную основную камеру Sony IMX686, которая сопровождается сверхшироким 8-мегапиксельным датчиком и 2-мегапиксельной макрокамерой. Это не был бы настоящий игровой телефон без экстравагантных световых эффектов, а Red Magic 5G оснащён RGB-подсветкой.
Еще одна игровая особенность, возвращающая назад, - это емкостные плечевые триггеры, которые теперь могут похвастаться впечатляющей частотой дискретизации 300 Гц, что должно привести к минимальной задержке сенсорного ввода.

Аккумулятор емкостью 4500 мАч, что должно позволить довольно продолжительные игровые сессии.

Передняя часть программного обеспечения покрыта ОС Red Magic, которая установлена поверх Android 10. Другие примечательные функции включают в себя подключение к Wi-Fi 6, разъем для наушников и настройку на 3 микрофона для оптимального захвата звука.

Red Magic 5G будет выпущен в черном, Mars Red и Cyber Neon цветах, а также в ограниченной версии Transparent Edition. Предварительные заказы в Китае запланированы на сегодня, а первые продажи начнутся 19 марта. Планируется также глобальный выпуск в конце апреля.


Базовая версия на 8/128 ГБ будет стоить 3 799 юаней (540 долларов), есть также вариант на 12/128 ГБ для 4 099 юаней (585 долларов), модель на 12 256 ГБ для 4 399 юаней (625 долларов) и максимальная цена 16 ГБ RAM и 256 ГБ версия для хранения за 4,999 юаней (712 долларов).

Прозрачная версия будет стоить 4599 юаней (655 долларов) за 12/256 ГБ, а модель 16/256 ГБ обойдется покупателю в 5 199 юаней (740 долларов).
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