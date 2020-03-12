Компания vivo начала работу над 6GКомпания vivo начала работу над 6G

Те, кто следят за рынком современных технологий знают, что многие компании уже выпустили смартфоны с поддержкой связи пятого поколения, но функция пока недоступна во многих странах, поскольку мобильные операторы еще ее не развернули. Внедрение связей 5G только начинается, и этот процесс займет несколько лет. Несмотря на потенциальную пропускную способность в 20 Гбит/с, которую может обеспечить 5G, практически ни в одной стороне эта технология не используется на максимум.Но компанию vivo это все не смущает, она решила работать на опережение и занялась исследованиями по использованию 6G. Как заявили в штаб-квартире компании, несмотря на то, что 5G еще не распространилась по миру, vivo уже начали закладывать фундамент для следующего поколения технологий в области телекоммуникаций. Подробнее о намерениях vivo рассказал руководитель исследовательского института - Цинь Фэй.Он отметил, что компания vivo уже создала отдельную группу, которая будет заниматься именно вопросом 6G и как сотрудники будут активно взаимодействовать с зарубежными и китайскими университетами, чтобы достичь лучших результатов исследований.По предварительным данным, 6G-связь сможет обеспечивать скорость передачи данных на уровне 1 Тбит/с. Это приведет к созданию абсолютно новых функций, возможностей и сервисов во всем мире.В настоящее время vivo является одним из крупнейших и самых популярных брендов смартфонов в мире. Количество пользователей продукцией vivo уже насчитывает около 300 миллионов и по прогнозам это число будет только увеличиваться.