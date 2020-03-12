Redmi Note 9 Pro официально анонсирован: характеристики и цены

Наряду с Redmi Note 9 Pro, суббренд Max Xiaomi также анонсировал сегодня Redmi Note 9 Pro. Основные отличия заключаются в камере и скорости зарядки.
Redmi Note 9 Pro имеет 16MP селфи-камеру - половина разрешения его Мах собрата, а на задней основная камера понижена до 48MP с 64MP. К нему присоединяются сверхмощные 8-мегапиксельная, 5-мегапиксельная макро-и 2-мегапиксельная сенсорные модули, такие как в Note 9 Pro Max.
В Redmi Note 9 Pro, как и в Note 9 Pro Max, установлен аккумулятор емкостью 5 020 мАч, но он поддерживает зарядку 18 Вт вместо 33 Вт.
Тем не менее, по большей части Redmi Note 9 Pro соответствует своему более высокопоставленному брату. Он построен на том же 6,67-дюймовом ЖК-дисплее с разрешением FHD + и питается от того же 8-нм SoC Snapdragon 720G. Вы также получаете боковой считыватель отпечатков пальцев и защищенный от брызг корпус.
Redmi Note 9 Pro предлагается в цветах Aurora Blue, Glacier White и Interstellar Black и поставляется в двух версиях памяти: 4 ГБ / 64 ГБ по цене 12 999 рупий (175 долларов США / 155 €) и 6 ГБ / 128 ГБ по цене INR 15 999 ( $ 215 / € 190).
Note 9 Pro поступит в продажу в Индии, начиная с 17 марта, через официальные сайты компании Mi Home, Mi Studio и Amazon.in. Это будет также продано через розничные магазины по всей стране позже.
Redmi Note 9 Pro имеет 16MP селфи-камеру - половина разрешения его Мах собрата, а на задней основная камера понижена до 48MP с 64MP. К нему присоединяются сверхмощные 8-мегапиксельная, 5-мегапиксельная макро-и 2-мегапиксельная сенсорные модули, такие как в Note 9 Pro Max.
В Redmi Note 9 Pro, как и в Note 9 Pro Max, установлен аккумулятор емкостью 5 020 мАч, но он поддерживает зарядку 18 Вт вместо 33 Вт.
Тем не менее, по большей части Redmi Note 9 Pro соответствует своему более высокопоставленному брату. Он построен на том же 6,67-дюймовом ЖК-дисплее с разрешением FHD + и питается от того же 8-нм SoC Snapdragon 720G. Вы также получаете боковой считыватель отпечатков пальцев и защищенный от брызг корпус.
Redmi Note 9 Pro предлагается в цветах Aurora Blue, Glacier White и Interstellar Black и поставляется в двух версиях памяти: 4 ГБ / 64 ГБ по цене 12 999 рупий (175 долларов США / 155 €) и 6 ГБ / 128 ГБ по цене INR 15 999 ( $ 215 / € 190).
Note 9 Pro поступит в продажу в Индии, начиная с 17 марта, через официальные сайты компании Mi Home, Mi Studio и Amazon.in. Это будет также продано через розничные магазины по всей стране позже.