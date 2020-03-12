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Samsung Galaxy M30s получает новую версию

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MobilZone / Гаджеты
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Samsung Galaxy M30s был запущен в прошлом году с двумя версиями памяти - 4 Гб / 64 Гб и 6 Гб / 128 Гб. Теперь компания анонсировала третью версию с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти.

Эта новая версия стоит 14 999 рупий (200 долл. США / 180 евро) и поступит в продажу в Индии с 14 марта через официальный сайт компании и Amazon.in.

Модели на 4 ГБ / 64 ГБ и 6 ГБ / 128 ГБ, которые были выпущены за 13 999 рупий (190 долл. США / 165 евро) и 16 999 рупий (230 долл. США / 200 евро), теперь доступны за 12 999 рупий (175 долл. США / 155 евро) и 15 999 рупий ( $ 215 / € 190) соответственно.
Samsung Galaxy M30s

Galaxy M30s оснащен 6,4-дюймовым FullHD + Super AMOLED дисплеем и имеет под капотом Exynos 9611 SoC. Он заряжает батарею емкостью 6000 мАч до 15 Вт и поставляется с четырьмя камерами - 16-мегапиксельной камерой на передней панели и тройной задней камерой, состоящая из 48-мегапиксельной основной, 8-мегапиксельной сверхширокой каерой и 5-мегапиксельным датчиком глубины.
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