Даже OnePlus 5 и OnePlus 5T получают обновление

OnePlus 5 и его преемник OnePlus 5Т прибыли в 2017 году, но они все еще находятся на попечении их создателей. Владельцы этих двух телефонов должны получать уведомления о входящем патче OxygenOS 9, который приносит стабильность системы и общие исправления ошибок.
Новая версия OxygenOS 9.0.11 включает загрузку 335 МБ. Это не приносит ничего впечатляющего, но все же это хорошая новость, что OnePlus не забыл о своих старых телефонах.
Еще в октябре, во время мероприятия по запуску OnePlus 7T Pro, исполнительный директор компании подтвердил, что оба устройства 2017 года получат OxygenOS 10 на базе Android 10. Сроки обновления - Q2 2020, и обычно перед этим проходит период бета-тестирования. Как только компания запустит его, мы дадим вам знать, чтобы вы могли присоединиться и быть в числе первых, кто протестирует новейшую ОС на трехлетнем телефоне.
Новая версия OxygenOS 9.0.11 включает загрузку 335 МБ. Это не приносит ничего впечатляющего, но все же это хорошая новость, что OnePlus не забыл о своих старых телефонах.
Еще в октябре, во время мероприятия по запуску OnePlus 7T Pro, исполнительный директор компании подтвердил, что оба устройства 2017 года получат OxygenOS 10 на базе Android 10. Сроки обновления - Q2 2020, и обычно перед этим проходит период бета-тестирования. Как только компания запустит его, мы дадим вам знать, чтобы вы могли присоединиться и быть в числе первых, кто протестирует новейшую ОС на трехлетнем телефоне.