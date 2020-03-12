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Даже OnePlus 5 и OnePlus 5T получают обновление

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MobilZone / Softnews / Гаджеты
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OnePlus 5 и его преемник OnePlus 5Т прибыли в 2017 году, но они все еще находятся на попечении их создателей. Владельцы этих двух телефонов должны получать уведомления о входящем патче OxygenOS 9, который приносит стабильность системы и общие исправления ошибок.
Скриншоты обновления прошивки

Новая версия OxygenOS 9.0.11 включает загрузку 335 МБ. Это не приносит ничего впечатляющего, но все же это хорошая новость, что OnePlus не забыл о своих старых телефонах.

Еще в октябре, во время мероприятия по запуску OnePlus 7T Pro, исполнительный директор компании подтвердил, что оба устройства 2017 года получат OxygenOS 10 на базе Android 10. Сроки обновления - Q2 2020, и обычно перед этим проходит период бета-тестирования. Как только компания запустит его, мы дадим вам знать, чтобы вы могли присоединиться и быть в числе первых, кто протестирует новейшую ОС на трехлетнем телефоне.
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