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Apple отложила iPhone 9 на неопределенный срок

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MobilZone / Бизнес
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Источник в Apple говорил с Cult of Mac о том, что компания отложила запуск iPhone 9 на неопределенное время. Мероприятие WWDC, скорее всего, будет отменено, поскольку графство Санта-Клара запретило проведение собраний более 1000 человек до конца месяца.

Но это не просто потеря места, где можно анонсировать новый телефон среднего класса для iOS. Линия поставок Apple страдает из-за закрытия заводов по всему Китаю во время вспышки COVID-19.

«Зачем устраивать мероприятия, когда продукты еще не готовы?» сказал источник. «Это довольно простое решение». Очевидно, Apple подготовила предварительную шкалу времени, когда может начаться массовое производство, но по мере того, как ситуация меняется день ото дня, компания не хочет официально заявлять о дате выпуска и поэтому не видит смысла объявлять о новом продукте.
На самом деле, два новых продукта, по словам источника, задерживают производство двух «первичных продуктов», предположительно iPhone 9 и нового iPad Pro. Телефон будет возвращен к дизайну iPhone 8, кнопке Touch ID и всему прочему, в то время, как новый iPad Pro значительно улучшит аппаратное обеспечение камеры (ожидается широкий датчик, сверхширокий и телекамера, а также 3D ToF-датчик для приложений AR).

Мы думаем, что запуск был отложен, по крайней мере, один раз - неофициальная информация гласила, что это событие будет в середине марта, а позже - до 31 марта.

Конечно, Apple не рассылала приглашения, поэтому ей не нужно ничего официально отменять. 
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