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Google показывает цену Pixel 4a на билборде

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MobilZone
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Google любит тизерить грядущие телефоны Pixel с помощью рекламных щитов в общественных местах. Последние показывают, что Pixel 4a будет запущен по той же цене, что и его предшественник. Рекламный щит даже показывает дизайн телефона, потому что почему бы и нет - не то, чтобы он не просочился уже несколько раз.

Pixel 4a будет стоить 400 долларов, как и 3a. Будет доступно несколько моделей, это, скорее всего, для версии 4G телефона. Мы также ожидаем увидеть две модели 5G. Ранее мы видели, что модель 4G (на Snapdragon 730) будет иметь 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ (по сравнению с 4/64 ГБ на 3a).

В любом случае, вы можете увидеть дизайн, если у вас есть какие-либо сомнения относительно камеры для селфи с дыроколом, одиночной камеры на задней панели или считывателя отпечатков пальцев. Показаны две цветовые версии - Just Black и Clearly White, в комплекте с традиционным всплеском цвета на кнопке Power.
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