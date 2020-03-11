Дата запуска Samsung Galaxy M21 подтверждена

На прошлой неделе мы узнали, что Samsung выпустит Galaxy M21 16 марта в Индии. Что ж, теперь это было официально подтверждено компанией, которая создала промо-страницу на Amazon.in, подтверждающую дату запуска 16 марта.
Целевая страница также содержит изображения Galaxy M21, которые раскрывают ее дизайн.
Кроме того, на странице подтверждаются некоторые характеристики Galaxy M21, которые включают в себя трехместную камеру с разрешением 48 мегапикселей, 20-мегапиксельную селфи-камеру и батарею емкостью 6000 мАч.
Galaxy M21 будет оснащен дисплеем Super AMOLED, который по слухам имеет размеры 6,4 дюйма по диагонали.
Samsung не разглашает, какой чипсет у M21 будет под капотом, но, по словам Geekbench, M21 появится с Exynos 9611 SoC в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Хотя, по слухам, будет и 6 ГБ ОЗУ.
Целевая страница также содержит изображения Galaxy M21, которые раскрывают ее дизайн.
Кроме того, на странице подтверждаются некоторые характеристики Galaxy M21, которые включают в себя трехместную камеру с разрешением 48 мегапикселей, 20-мегапиксельную селфи-камеру и батарею емкостью 6000 мАч.
Galaxy M21 будет оснащен дисплеем Super AMOLED, который по слухам имеет размеры 6,4 дюйма по диагонали.
Samsung не разглашает, какой чипсет у M21 будет под капотом, но, по словам Geekbench, M21 появится с Exynos 9611 SoC в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Хотя, по слухам, будет и 6 ГБ ОЗУ.