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Xiaomi Mi Note 10 проходит испытание на прочность

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MobilZone / Гаджеты
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Xiaomi выпустила Mi Note 10 с пятью камерами сзади, изогнутыми краями и Gorilla Glass 5 с обеих сторон и алюминиевой рамой. Теперь Зак из канала JerryRigEverything на YouTube пошел, чтобы проверить, насколько долговечен телефон на самом деле.

Защитное стекло от Corning царапает на уровне 6, используя стандартную шкалу Мооса, и вот тогда дисплей Mi Note 10 тоже сдается. Отдел камеры, а также многочисленные вспышки не подвержены ежедневным царапинам, а Mi Note 10 едва изгибается. Проверьте полное видео ниже.

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