Oppo Find X2 Pro бьёт рекорды теста производительности AnTuTu

Кажется, что каждый раз, когда выходит новый флагманский телефон Android, он почти наверняка возглавляет чарты на китайской платформе сравнительного анализа AnTuTu. Последним из них стал недавно анонсированный Oppo Find X2 Pro, который выбил наивысшую оценку, набранную на платформе, - 637 099 баллов за счет Snapdragon 865 SoC. Телефон также имеет лучший результат на DxOMark и недавно получил рейтинг A + от DisplayMate.
Для сравнения, предыдущий Android-телефон с самой высокой оценкой на AnTuTu был Asus ROG Phone II на Snapdragon 855+ с его 507 284 баллами. Мы также видели, что недавно анонсированная Black Shark 3 ( 620 952 балла ) и все еще неофициальный Red Magic 5G (633 724 балла) демонстрируют впечатляющие цифры, несмотря на то, что это пока не окончательно.
Буквально вчера все приложения AnTuTu (AnTuTu 3DBench, AnTuTu Benchmark и AITutu Benchmark) исчезли из Google Play по соображениям конфиденциальности, связанным с разработчиком Cheetah Mobile. Все инструменты бенчмаркинга по-прежнему доступны на официальном сайте AnTuTu, но вам придется пойти по пути боковой загрузки, если вы хотите их использовать.
Для сравнения, предыдущий Android-телефон с самой высокой оценкой на AnTuTu был Asus ROG Phone II на Snapdragon 855+ с его 507 284 баллами. Мы также видели, что недавно анонсированная Black Shark 3 ( 620 952 балла ) и все еще неофициальный Red Magic 5G (633 724 балла) демонстрируют впечатляющие цифры, несмотря на то, что это пока не окончательно.
Буквально вчера все приложения AnTuTu (AnTuTu 3DBench, AnTuTu Benchmark и AITutu Benchmark) исчезли из Google Play по соображениям конфиденциальности, связанным с разработчиком Cheetah Mobile. Все инструменты бенчмаркинга по-прежнему доступны на официальном сайте AnTuTu, но вам придется пойти по пути боковой загрузки, если вы хотите их использовать.