Промо-видео Oppo Find X2 демонстрирует преимущества камеры смартфона

В Oppo Find X2 и Find X2 Pro используется новый датчик Sony с объективом 2x2 на кристалле. Oppo называет эту технику Всенаправленным Фокусом и не без оснований. Компания выпустила промо-ролик, рассказывающий о преимуществах новой технологии, хотя она больше ориентирована на развлечения, чем на образование.
Когда появилась двухфокусная автофокусировка, это было значительное улучшение по сравнению с базовой АФ с обнаружением фазы. По сути, в Dual Pixel каждый пиксель фактически состоит из двух фотодиодов. Это означает, что каждый пиксель может использоваться для обнаружения фокуса, в отличие от обычного AF с фазовым детектированием, где используется только небольшое количество пикселей (около 5%).
Однако, из-за способа разделения пикселей на два фотодиода Dual Pixel хорошо фокусируется на вертикальных узорах и борется с горизонтальными узорами. Как следует из названия, всенаправленная автофокусировка не имеет таких ограничений.
Идея проста - Quad Bayer уже разбивает каждый «пиксель» на четыре фотодиода. Это позволяет обнаружению фазы работать как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях. Кроме того, большинство датчиков Quad Bayer могут обрабатывать каждый фотодиод в качестве пикселя для более высокого разрешения или группировать их для более высокой чувствительности (что обычно называется биннингом пикселей).
DxOMark высоко оценил производительность автофокуса Oppo Find X2 Pro в своем обзоре. В настоящее время X2 Pro является самым популярным телефоном в чартах DxO, разделяя корону с Xiaomi Mi 10 Pro.
Когда появилась двухфокусная автофокусировка, это было значительное улучшение по сравнению с базовой АФ с обнаружением фазы. По сути, в Dual Pixel каждый пиксель фактически состоит из двух фотодиодов. Это означает, что каждый пиксель может использоваться для обнаружения фокуса, в отличие от обычного AF с фазовым детектированием, где используется только небольшое количество пикселей (около 5%).
Однако, из-за способа разделения пикселей на два фотодиода Dual Pixel хорошо фокусируется на вертикальных узорах и борется с горизонтальными узорами. Как следует из названия, всенаправленная автофокусировка не имеет таких ограничений.
Идея проста - Quad Bayer уже разбивает каждый «пиксель» на четыре фотодиода. Это позволяет обнаружению фазы работать как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях. Кроме того, большинство датчиков Quad Bayer могут обрабатывать каждый фотодиод в качестве пикселя для более высокого разрешения или группировать их для более высокой чувствительности (что обычно называется биннингом пикселей).
DxOMark высоко оценил производительность автофокуса Oppo Find X2 Pro в своем обзоре. В настоящее время X2 Pro является самым популярным телефоном в чартах DxO, разделяя корону с Xiaomi Mi 10 Pro.