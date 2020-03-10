Vivo NEX 3S 5G официально анонсирован: характеристики и цены

vivo только что объявил о преемнике vivo NEX 3 5G, хотя это скорее незначительное обновление, чем надлежащая замена. Он называется vivo NEX 3S 5G, и даже из самого названия становится очевидным, что изменения являются чисто косметическими.
Самое большое обновление происходит внутри, где NEX 3S 5G поставляется с чипсетом Snapdragon 865, использующим модем Snapdragon X55 с поддержкой 5G, поддерживающим NSA + SA. Там также удар в памяти и скорости хранения.
Память LPDDR5 вместо LPDDR4X, обеспечивающая увеличение пропускной способности на 29%, в то время, как объем внутренней памяти достигает 256 ГБ, и она имеет тип UFS 3.1, предлагая даже лучшую производительность, чем нынешние смартфоны на базе UFS 3.0.
У смартфона тот же 6,89-дюймовый экран FHD + Super AMOLED с экстремальной кривизной, но на этот раз с поддержкой HDR10 + вместо HDR10.
Настройка камеры остается неизменной по сравнению с основным блоком NEX 3 - 64MP с диафрагмой f/1.8, телеобъективом 13MP f/2.5 и сверхшироким снимком 13MP с объективом f/2.2. В моторизованном всплывающем блоке установлена 16-мегапиксельная селфи-камера со светодиодной вспышкой.
Аккумулятор емкостью 4500 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки vivo 44 Вт для быстрого пополнения баланса. Существует также новый вариант оранжевого цвета в дополнение к уже существующим черному и синему.
Начальная цена мобильного телефона в Китае составляет 4 998 юаней (720 долларов США) для версии 8 ГБ / 256 ГБ и 5 298 юаней (760 долларов США) для более мощной модели 12 ГБ / 256 ГБ. Оба будут доступны с 14 марта.
Самое большое обновление происходит внутри, где NEX 3S 5G поставляется с чипсетом Snapdragon 865, использующим модем Snapdragon X55 с поддержкой 5G, поддерживающим NSA + SA. Там также удар в памяти и скорости хранения.
Память LPDDR5 вместо LPDDR4X, обеспечивающая увеличение пропускной способности на 29%, в то время, как объем внутренней памяти достигает 256 ГБ, и она имеет тип UFS 3.1, предлагая даже лучшую производительность, чем нынешние смартфоны на базе UFS 3.0.
У смартфона тот же 6,89-дюймовый экран FHD + Super AMOLED с экстремальной кривизной, но на этот раз с поддержкой HDR10 + вместо HDR10.
Настройка камеры остается неизменной по сравнению с основным блоком NEX 3 - 64MP с диафрагмой f/1.8, телеобъективом 13MP f/2.5 и сверхшироким снимком 13MP с объективом f/2.2. В моторизованном всплывающем блоке установлена 16-мегапиксельная селфи-камера со светодиодной вспышкой.
Аккумулятор емкостью 4500 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки vivo 44 Вт для быстрого пополнения баланса. Существует также новый вариант оранжевого цвета в дополнение к уже существующим черному и синему.
Начальная цена мобильного телефона в Китае составляет 4 998 юаней (720 долларов США) для версии 8 ГБ / 256 ГБ и 5 298 юаней (760 долларов США) для более мощной модели 12 ГБ / 256 ГБ. Оба будут доступны с 14 марта.