Стала известна официальная дата анонса Redmi K30 Pro

Мы уже знаем, что предстоящий Redmi K30 Pro появится в этом месяце, но компания до сих пор не объявила официальную дату запуска. Сообщение Weibo с прошлого месяца от Redmi GM Лу Вейбинга дает нам представление, когда мы можем ожидать появления нового флагмана Redmi.
Вейбинг говорит, что запуск K30 Pro состоится между запуском Huawei P40 ( 26 марта ) и предстоящей серией Honor 30, которая, как полагают, состоится в апреле. Это означает, что мы должны ожидать запуска Redmi K30 Pro ближе к концу марта, когда первые продажи в Китае начнутся в начале апреля.
Ожидается, что K30 Pro будет оснащаться дисплеем без зазубрин, чипсетом Snapdragon 865, двухрежимным подключением 5G и батареей на 4700 мАч с зарядкой 33 Вт. Ожидается, что отдел камеры будет озаглавлен 64-мегапиксельным сенсором Sony IMX686.
Вейбинг говорит, что запуск K30 Pro состоится между запуском Huawei P40 ( 26 марта ) и предстоящей серией Honor 30, которая, как полагают, состоится в апреле. Это означает, что мы должны ожидать запуска Redmi K30 Pro ближе к концу марта, когда первые продажи в Китае начнутся в начале апреля.
Ожидается, что K30 Pro будет оснащаться дисплеем без зазубрин, чипсетом Snapdragon 865, двухрежимным подключением 5G и батареей на 4700 мАч с зарядкой 33 Вт. Ожидается, что отдел камеры будет озаглавлен 64-мегапиксельным сенсором Sony IMX686.