Huawei P40 запустил новый тизер

Huawei готовит свой следующий флагманский модельный ряд - P40 и P40 Pro и даже P40 Premium Edition. Генеральный директор Ричард Ю сказал, что запуск состоится 26 марта в Париже, Франция, и сегодня официальный тизер запуска появился на веб-сайте компании.
Тизер также дает нам краткую информацию о настройке камеры, которая будет находиться на впечатляюще большом выступе, который, по слухам, вмещает как минимум пять датчиков.
Все телефоны Huawei P40 поставляются с чипсетом Kirin 990, хотя некоторые из них могут иметь 5G вариант SoC, в зависимости от рынка. Согласно предыдущим слухам, P40 будет самым доступным из трех, P40 Pro поставляется с основной камерой с разрешением 52 МП + киношником 40 МП + телеобъективом 8 МП с объективом 125 мм.
Пять камер P40 Premium Edition будут включать все, что вы когда-либо хотели от настройки камеры смартфона - сверхширокоугольный датчик, телеобъектив с перископом, массивный датчик для основной камеры, датчик ToF и даже макро-камеру для всех этих снимков крупным планом.
Huawei будет транслировать все события, чтобы вы могли следить за ними, не выходя из дома или офиса.
Тизер также дает нам краткую информацию о настройке камеры, которая будет находиться на впечатляюще большом выступе, который, по слухам, вмещает как минимум пять датчиков.
Все телефоны Huawei P40 поставляются с чипсетом Kirin 990, хотя некоторые из них могут иметь 5G вариант SoC, в зависимости от рынка. Согласно предыдущим слухам, P40 будет самым доступным из трех, P40 Pro поставляется с основной камерой с разрешением 52 МП + киношником 40 МП + телеобъективом 8 МП с объективом 125 мм.
Пять камер P40 Premium Edition будут включать все, что вы когда-либо хотели от настройки камеры смартфона - сверхширокоугольный датчик, телеобъектив с перископом, массивный датчик для основной камеры, датчик ToF и даже макро-камеру для всех этих снимков крупным планом.
Huawei будет транслировать все события, чтобы вы могли следить за ними, не выходя из дома или офиса.