Появилось видео новых приключений Xiaomi Mi 10 Pro

Последнее объявление, размещенное на каналах Xiaomi в Twitter и YouTube, может похвастаться мастерством камеры Mi 10 Pro с изображениями Земли, снятыми с космического спутника с помощью камеры Mi 10 Pro с разрешением 108 Мп.



Xiaomi запустила спутник в 2019 году с той же 108-мегапиксельной камерой на борту, что и Mi 10 Pro. Хотя изображения выглядят великолепно, они составляют всего около 8 секунд всего 1-минутного и 27-секундного рекламного ролика. Если вы хотите увидеть образцы, прокрутите до 0:54 секунды в видео.







Слоган рекламы гласит: «Посмотри на свой мир в 108 мегапикселей».



Согласно объявлению, в 2020 году Xiaomi планирует обслуживать более 100 миллионов пользователей по всему миру. Mi 10 и Mi 10 Pro уже доступны в Китае, но компания проведет международный запуск своих новых смартфонов 27 марта. С учетом результатов этой первоначальной флэш - продажи, дуэт Mi 10 и Mi 10 Pro может оказаться популярным выбором в этом году.

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