Samsung Galaxy M40 получает Android 10

Samsung Galaxy M40 - новейший телефон, получивший большое обновление до Android 10 в комплекте с One UI 2.0. Важно отметить, что это базовая сборка One UI 2.0, что означает отсутствие некоторых функций, таких, как встроенный экранный рекордер.
В настоящее время обновление находится в Индии и поставляется с номером сборки M405FDDU2BTB5, которая весит чуть более 1,7 ГБ. Он включает в себя мартовский патч безопасности и все стандартные функции Android 10, такие как новая навигация жестами, улучшенное управление конфиденциальностью и уведомлениями, а также новый Digital Wellbeing. Как обычно, в ближайшие недели доступность обновления расширится на большее количество регионов.
В настоящее время обновление находится в Индии и поставляется с номером сборки M405FDDU2BTB5, которая весит чуть более 1,7 ГБ. Он включает в себя мартовский патч безопасности и все стандартные функции Android 10, такие как новая навигация жестами, улучшенное управление конфиденциальностью и уведомлениями, а также новый Digital Wellbeing. Как обычно, в ближайшие недели доступность обновления расширится на большее количество регионов.