ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

14:00
Появилось видео новых приключений Xiaomi Mi 10 Pro
12:00
Samsung Galaxy M40 получает Android 10
10:00
Продажи смартфонов в Китае снизились до рекордного минимума в феврале
08:00
В сеть утекли спецификации Redmi Note 9 Pro
19:30
Приложения для тестирования AnTuTu больше не доступны в Google Play Store
18:00
Появилось больше информации о камерах Huawei P40 Pro
16:00
Motorola Edge + станет первым телефоном компании с 108-мегапиксельной камерой
14:00
Xiaomi Mi A2 Lite начинает получать Android 10
12:00
OnePlus 7 Pro 5G наконец-то получает обновление Android 10
10:00
Nokia 5.2 не будет, ожидайте другой смартфон
08:00
Официальный анонс Samsung Galaxy A31 приближается
06:14
Oppo подтвердили запуск своих часов который состоится 6 марта
18:00
Прошивка MIUI 11 стала замедлять смартфоны Xiaomi
16:00
Oppo Reno3 Pro анонсирован с 44-мп двойной камерой для селфи
14:00
Redmi Note 9 выйдет 12 марта и это официально
11:57
Xiaomi Mi 10, Realme X50 Pro и Samsung Galaxy S20 – какой из них лучше
10:46
Что будет если сменить регион в смартфоне Xiaomi
20:00
Google готовит исправление разблокировки по лицу для Pixel 4
18:00
Xiaomi Mi Mix 3 получает глобальное стабильное обновление Android 10
16:00
Redmi Note 8 Pro опередил всех представителей среднего сегмента в тесте AnTuTu
14:00
Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition официально представлен
12:00
Oppo Find X2 Pro возглавляет рейтинг DxOMark по производительности камеры
10:00
Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro дебютируют в конце марта
08:00
Samsung Galaxy S20 Ultra проходит испытание на прочность
20:00
TCL представляет два складных и гибких концептуальных смартфона
18:00
Moto G8 наконец то официально анонсирован: характеристики
16:11
OPPO презентует 5G-флагман Find X2 Series с лучшим экраном
16:00
Первая продажа Huawei Mate Xs заканчивается за считанные секунды
14:00
Pocophone F1 получает крайнее обновление Android 10 Beta Stable
12:00
Знакомство с увлекательной камерой Galaxy S20 Ultra
10:00
Oppo Find X2 Pro будет иметь лучшую камеру, чем Find X2
08:00
Первый смартфон Nokia 5G будет показан в следующем фильме о Джеймсе Бонде
20:00
Redmi Note 9 Pro появляется на Geekbench
 Больше новостей
» » Samsung Galaxy M40 получает Android 10
-

Samsung Galaxy M40 получает Android 10

Поделиться:
MobilZone / Softnews / Гаджеты
223
Samsung Galaxy M40 - новейший телефон, получивший большое обновление до Android 10 в комплекте с One UI 2.0. Важно отметить, что это базовая сборка One UI 2.0, что означает отсутствие некоторых функций, таких, как встроенный экранный рекордер.
В настоящее время обновление находится в Индии и поставляется с номером сборки M405FDDU2BTB5, которая весит чуть более 1,7 ГБ. Он включает в себя мартовский патч безопасности и все стандартные функции Android 10, такие как новая навигация жестами, улучшенное управление конфиденциальностью и уведомлениями, а также новый Digital Wellbeing. Как обычно, в ближайшие недели доступность обновления расширится на большее количество регионов.
Prostotech google play Prostotech google play