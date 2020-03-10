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Продажи смартфонов в Китае снизились до рекордного минимума в феврале

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MobilZone / Бизнес
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Продажи Apple, Huawei и Xiaomi значительно упали в феврале. Компания из Купертино продала менее 500 000 смартфонов. Поставки компании упали до 1,27 млн в феврале 2019 года, что на 60% меньше, чем в предыдущем году. Ежемесячное сравнение еще хуже - 2 миллиона проданных iPhone прямо перед Лунным Новым годом, который отмечается в последние дни января.
В то время, как Apple отправила только 494 000 единиц, китайские компании сократились с 12,72 миллиона в феврале 2019 года до 5,85 миллиона двенадцать месяцев спустя. Падение, о котором сообщает Китайская академия информационных и коммуникационных технологий, связано с закрытием нескольких заводов по всему Китаю в сочетании с ограничением поездок в штат и просьбой жителей оставаться дома.

Исследовательские компании, такие, как IDC и Canalys, ожидают, что поставки в 1 квартале 2020 года снизятся на 40%, так как вспышка вируса вредит как спросу, так и цепочке поставок. Первые две недели февраля были критически важными для китайского рынка, где Apple закрыла свои магазины, которые сейчас открыты, даже если не на полную мощность. Компания даже была вынуждена пересмотреть свои прогнозы по доходам из-за падения продаж.
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