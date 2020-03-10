В сеть утекли спецификации Redmi Note 9 Pro

Can confirm the specs of #RedmiNote9Pro:

-Aurora Blue, Glacier White & Interstellar Black

-4GB+64GB & 6GB+128GB.

-6.67" FHD+ 20:9 LCD Gorrila Glass 5 Display

-16MP Punch Hole Front Camera

-48MP Main, 8MP Ultra-Wide, 5MP Macro & Depth Camera

-SD720G, 5020mAH Battery, 18W Charging pic.twitter.com/0yk5hWxEwm — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 9, 2020

На прошлой неделе мы узнали, что презентация серии Redmi Note 9 состоится 12 марта в режиме онлайн-трансляции. Мы также увидели телефон в списке Geeekbench, который показал 6 ГБ ОЗУ, Android 10 и необъявленный чипсет с надписью «curtana». Теперь известный консультант Ишан Агарвал рассказал о некоторых подробностях долгожданной серии.Ожидается, что Note 9 Pro будет оснащен 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FHD + и соотношением сторон 20: 9. Он будет иметь 16-мегапиксельную селфи-камеру, в то время как на задней панели будет находиться 48-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельная сверхширокая камера, 5-мегапиксельная макро-камера и датчик глубины.Snapdragon 720G SoC, как ожидается, будет в связке с 4/6 ГБ ОЗУ, а варианты хранения будут 64 ГБ и 128 ГБ. В отношении батареи мы можем ожидать 5020 мАч со скоростью зарядки 18 Вт.Redmi Note 9 Pro будет поставляться в цветах Aurora Blue, Glacier White и Interstellar Black. Как обычно, мы обязательно оповестим вас, как только появится больше информации.