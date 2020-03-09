Появилось больше информации о камерах Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro

В сети появилась первая информация о камерах флагмана Huawei P40 Pro. Анонс этой флагманской линейки запланирован на 26 марта.Согласно рендерам, смартфон получит пять камер. Основной 52-мегапиксельный сенсор Sony IMX700 размером 1/1,28” с технологией Hexadeca Bayer RYYB, второй широкоугольный Sony IMX650 40 Мп Cine RGGB размером 1/1,5”, третий телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, четвёртый двойной призматический перископический объектив с 10-кратным оптическим зумом и пятый ToF-сенсор.Камеры будут расположены в вертикальном прямоугольном блоке, куда также поместят светодиодную вспышку, датчик цветовой температуры и микрофон.Huawei официально представит линейку P40 26 марта, а затем мы узнаем фактическую линейку продуктов. Ну, кроме Huawei P40 lite и P40 lite E, они уже официальные (и представляют собой переименованные версии существующих устройств).