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» » Motorola Edge + станет первым телефоном компании с 108-мегапиксельной камерой
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Motorola Edge + станет первым телефоном компании с 108-мегапиксельной камерой

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MobilZone / Гаджеты
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Motorola еще не выпустила флагман, но Motorola Edge + собирается появиться вскоре. На прошлой неделе мы видели рендеры телефона, на которых сзади видна тройная камера, и если то, что говорит про модули @ TechDroider, верно, то это будет первый Moto с сенсором 108MP.

Тройная настройка камеры описана как 108 + 16 + 8MP. Moto One Zoom имеет 8-мегапиксельный телеобъектив (3-кратное увеличение) и сверхширокую 16-мегапиксельную камеру, поэтому есть большая вероятность, что Edge + будет следовать аналогичной схеме.

Датчик 108MP на основной камере, безусловно, сделан Samsung, хотя не ясно, будет ли это версия Tetracell, которую использует Xiaomi, или версия Nonacell (сомнительно, поскольку это может быть эксклюзивно для Galaxy S20 Ultra).

В любом случае, последний датчик камеры на Motorola Edge + - это 25-мегапиксельная камера внутри селфи-камеры. Moto появился с перфорацией на своем соблазнительном дисплее водопада.

Edge + (в любом случае это название Verizon для телефона) будет работать на чипсете Snapdragon 865, будет иметь подключение 5G и 6,67-дюймовый дисплей с частотой 90 Гц. Слухи также обещают функции, которые могут вас заинтересовать - «как у» Android, большая батарея емкостью 5,170 мАч и разъем для наушников 3,5 мм.

Однако, мы все еще ждем, чтобы Motorola решила, когда и как запустить телефон (первоначальные планы были отменены вместе с MWC).
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