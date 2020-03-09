Xiaomi Mi A2 Lite начинает получать Android 10

Xiaomi выпустила Redmi 6 Pro еще в первой половине 2018 года, а затем телефон был перезапущен как Mi A2 Lite с Android Oreo. К началу 2019 года все устройства были на Android Pie, и теперь они получают обновление до Android 10 - релиз OTA уже выпускается на некоторых телефонах.
Информация об обновлении была подтверждена модераторами и командой управления Mi A2 Lite на форуме MIUI. Обозначение пакета - V11.0.2.0.QDLMIXM, и оно предназначается для выбранных устройств с более широким развертыванием, которое, как ожидается, последует, если проблем не будет обнаружено.
В обновлении представлены Dark Mode, новые жесты навигации и все другие полезные функции, представленные Google в последней версии Android OS. Устройства Xiaomi в программе Android One имеют некоторые собственные приложения Mi, но Mi A2 Lite заменит приложение Radio FM на аналогичное, разработанное Qualcomm.
Информация об обновлении была подтверждена модераторами и командой управления Mi A2 Lite на форуме MIUI. Обозначение пакета - V11.0.2.0.QDLMIXM, и оно предназначается для выбранных устройств с более широким развертыванием, которое, как ожидается, последует, если проблем не будет обнаружено.
В обновлении представлены Dark Mode, новые жесты навигации и все другие полезные функции, представленные Google в последней версии Android OS. Устройства Xiaomi в программе Android One имеют некоторые собственные приложения Mi, но Mi A2 Lite заменит приложение Radio FM на аналогичное, разработанное Qualcomm.