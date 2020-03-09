OnePlus 7 Pro 5G наконец-то получает обновление Android 10

OnePlus 7 Pro

система Обновлен до Android 10 Новый дизайн интерфейса Расширенные разрешения местоположения для конфиденциальности Новая функция настройки, позволяющая выбирать формы значков для отображения в быстрых настройках

Жесты на весь экран Добавлены внутренние движения с левого или правого края экрана, чтобы вернуться Добавлена нижняя панель навигации, позволяющая переключаться влево или вправо для последних приложений

Игровое пространство Новая функция Game Space теперь объединяет все ваши любимые игры в одном месте для более легкого доступа и лучшего игрового опыта

Контекстная информация Интеллектуальная информация, основанная на определенном времени, местах и событиях для Ambient Display (Настройки - Дисплей - Ambient Display - Контекстная информация)

Сообщение Теперь можно блокировать спам по ключевым словам для сообщения (сообщения - спам - настройки - настройки блокировки)



OnePlus выпустила обновление Android 10 для OnePlus 7 и 7 Pro в октябре прошлого года, и компания заявила, что версия Pro 5G получит последний Android в первом квартале 2020 года. Что ж, сдерживая свое обещание, OnePlus выпустил OxygenOS 10.0.4 для 7 Pro 5G, который обновляет телефон до Android 10.Обновление содержит обычную кучу полезностей для Android 10, а также новый пользовательский интерфейс и расширенные разрешения для обеспечения конфиденциальности. Вы можете проверить полный список изменений ниже для более подробной информации:OnePlus отправляет обновление поэтапно, то есть изначально его получит только ограниченное число пользователей, а через несколько дней начнется более широкое развертывание, если ошибок не будет найдено.Неясно, какой регион получает это обновление, но, учитывая, что OnePlus упомянул Европу о выпуске Android 10 в первом квартале 2020 года, вполне вероятно, что новая сборка в настоящее время только начинается на Старом континенте.