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OnePlus 7 Pro 5G наконец-то получает обновление Android 10

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MobilZone / Softnews / Гаджеты
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OnePlus выпустила обновление Android 10 для OnePlus 7 и 7 Pro в октябре прошлого года, и компания заявила, что версия Pro 5G получит последний Android в первом квартале 2020 года. Что ж, сдерживая свое обещание, OnePlus выпустил OxygenOS 10.0.4 для 7 Pro 5G, который обновляет телефон до Android 10.
OnePlus 7 Pro

Обновление содержит обычную кучу полезностей для Android 10, а также новый пользовательский интерфейс и расширенные разрешения для обеспечения конфиденциальности. Вы можете проверить полный список изменений ниже для более подробной информации:
  • система
    • Обновлен до Android 10
    • Новый дизайн интерфейса
    • Расширенные разрешения местоположения для конфиденциальности
    • Новая функция настройки, позволяющая выбирать формы значков для отображения в быстрых настройках
  • Жесты на весь экран
    • Добавлены внутренние движения с левого или правого края экрана, чтобы вернуться
    • Добавлена нижняя панель навигации, позволяющая переключаться влево или вправо для последних приложений
  • Игровое пространство
    • Новая функция Game Space теперь объединяет все ваши любимые игры в одном месте для более легкого доступа и лучшего игрового опыта
  • Контекстная информация
    • Интеллектуальная информация, основанная на определенном времени, местах и событиях для Ambient Display (Настройки - Дисплей - Ambient Display - Контекстная информация)
  • Сообщение
    • Теперь можно блокировать спам по ключевым словам для сообщения (сообщения - спам - настройки - настройки блокировки)
OnePlus отправляет обновление поэтапно, то есть изначально его получит только ограниченное число пользователей, а через несколько дней начнется более широкое развертывание, если ошибок не будет найдено.

Неясно, какой регион получает это обновление, но, учитывая, что OnePlus упомянул Европу о выпуске Android 10 в первом квартале 2020 года, вполне вероятно, что новая сборка в настоящее время только начинается на Старом континенте.
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