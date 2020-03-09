OnePlus 7 Pro 5G наконец-то получает обновление Android 10

OnePlus выпустила обновление Android 10 для OnePlus 7 и 7 Pro в октябре прошлого года, и компания заявила, что версия Pro 5G получит последний Android в первом квартале 2020 года. Что ж, сдерживая свое обещание, OnePlus выпустил OxygenOS 10.0.4 для 7 Pro 5G, который обновляет телефон до Android 10.
Обновление содержит обычную кучу полезностей для Android 10, а также новый пользовательский интерфейс и расширенные разрешения для обеспечения конфиденциальности. Вы можете проверить полный список изменений ниже для более подробной информации:
Неясно, какой регион получает это обновление, но, учитывая, что OnePlus упомянул Европу о выпуске Android 10 в первом квартале 2020 года, вполне вероятно, что новая сборка в настоящее время только начинается на Старом континенте.
Обновление содержит обычную кучу полезностей для Android 10, а также новый пользовательский интерфейс и расширенные разрешения для обеспечения конфиденциальности. Вы можете проверить полный список изменений ниже для более подробной информации:
- система
- Обновлен до Android 10
- Новый дизайн интерфейса
- Расширенные разрешения местоположения для конфиденциальности
- Новая функция настройки, позволяющая выбирать формы значков для отображения в быстрых настройках
- Жесты на весь экран
- Добавлены внутренние движения с левого или правого края экрана, чтобы вернуться
- Добавлена нижняя панель навигации, позволяющая переключаться влево или вправо для последних приложений
- Игровое пространство
- Новая функция Game Space теперь объединяет все ваши любимые игры в одном месте для более легкого доступа и лучшего игрового опыта
- Контекстная информация
- Интеллектуальная информация, основанная на определенном времени, местах и событиях для Ambient Display (Настройки - Дисплей - Ambient Display - Контекстная информация)
- Сообщение
- Теперь можно блокировать спам по ключевым словам для сообщения (сообщения - спам - настройки - настройки блокировки)
Неясно, какой регион получает это обновление, но, учитывая, что OnePlus упомянул Европу о выпуске Android 10 в первом квартале 2020 года, вполне вероятно, что новая сборка в настоящее время только начинается на Старом континенте.