Nokia 5.2 не будет, ожидайте другой смартфон

Nokia Captain America

В прошлом месяце мы увидели пару изображений Nokia Captain America, которые раскрыли дизайн телефона. Говорят, что он несет прозвище Nokia 5.2 и, как ожидается, будет анонсирован на MWC 2020. Ну, MWC был отменен, и телефон еще не стал официальным. Но если верить новому отчету, Nokia 5.2 на самом деле будет называться Nokia 5.3.В отчете также говорится, что Nokia 5.3 будет TA-1234, о котором мы слышали в ноябре, и будет поддерживать две SIM-карты. Он будет оснащен дисплеем 6,55" 18,5: 9, который, как мы знаем из ранее просочившегося изображения, будет иметь каплевидный вырез.Nokia 5.3 будет работать на платформе Snapdragon 660/665 SoC и будет иметь 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ дискового пространства по цене $ 180. Ожидается, что смартфон будет иметь 3 ГБ и 4 ГБ оперативной памяти, а на борту останется 64 ГБ памяти.Что касается изображения, Nokia 5.3 будет оснащена 8-мегапиксельной селфи-камерой, а также четырехместной камерой на задней панели, включающей один 16-мегапиксельный, один 5-мегапиксельный и два 8-мегапиксельных модуля.Nokia 5.3 будет предлагаться в угольном и голубом цветах с аккумулятором емкостью 4000 мАч.HMD не сообщает ни слова о Nokia 5.3, но компания проведет мероприятие 19 марта, чтобы представить свой первый смартфон 5G, и мы можем увидеть, что Nokia 5.3 также станет официальной в этот день.