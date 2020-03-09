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Официальный анонс Samsung Galaxy A31 приближается

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MobilZone / Гаджеты
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Samsung Galaxy A31 недавно получил сертификат Bluetooth, намекая на скорый запуск. Теперь его официальная страница поддержки появилась на официальном российском сайте Samsung, что говорит о том, что смартфон скоро будет представлен.

На странице поддержки ничего не говорится о Galaxy A31, но благодаря Geekbench мы знаем, что он будет поставляться с Android 10 и будет иметь 4 ГБ оперативной памяти на борту. Скорее всего, будут и другие варианты памяти, которые еще предстоит подтвердить.
Geekbench также сообщил, что Galaxy A31 будет иметь MT6768V / CA MediaTek под капотом, который может быть чипсетом Helio P65.

По слухам, Galaxy A31 оснащен батареей емкостью 5000 мАч, имеет 64 ГБ базовой памяти и оснащен основной камерой на 48 Мп на задней панели, к которой подключен 5-мегапиксельный макроблок.

Более подробная информация о Samsung Galaxy A31 должна появиться уже в ближайшие дни.
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