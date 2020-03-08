Oppo Reno3 Pro анонсирован с 44-мп двойной камерой для селфи

Oppo представила свою линейку Reno3 еще в декабре 2019 года в Китае, а версия Pro оснащена чипсетом 5G. Сегодня компания анонсировала международную "не-5G" Oppo Reno3 Pro, которая поставляется с двумя селфи-камерами, встроенными в плоскую OLED-панель.Reno3 Pro - первый смартфон с недавно анонсированным чипсетом Mediatek Helio P95. Он имеет восьмиъядерный процессор с двумя ядрами Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и 8 ГБ ОЗУ. Объем памяти 128 ГБ или 256 ГБ, и еще вы получите слот для карты MicroSD для дальнейшего расширения.Телефон построен на 6,5-дюймовой панели Super AMOLED с соотношением сторон 20: 9, разрешением Full HD + и сканером отпечатков пальцев под дисплеем.Дизайн задней части аналогичен Reno3 Pro 5G, но в этом устройстве с 4G основной шутер имеет 64MP. Все остальное то же самое - 13-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом, 8-мегапиксельная сверхширокая камера и 2-мегапиксельная монохромная камера с эффектом глубины.Селфи-камеры находятся внутри отверстия, основная фронтальная камера с самым высоким разрешением на сегодняшний день в 44 МП. Есть также и дополнительный модуль 2MP с датчиком глубины.Устройства Oppo известны своей быстрой зарядкой, и компания также представила свои новейшие технологии в Reno3 Pro. Аккумулятор емкостью 4 025 мАч поддерживает VOOC Flash Charge 4.0, которая позволяет заряжать со скоростью до 30 Вт, а соответствующий блок питания поставляется вместе с телефоном. Reno3 Pro поставляется с Android 10 и своей оболочкой ColorOS 7 поверх.Запуск Oppo Reno3 Pro объемом 8 ГБ / 128 ГБ запланирован на 6 марта в цветах Auroral Blue, Midnight Black и Sky White. Он стоит 415 долл. США, а версия на 8 ГБ / 256 ГБ - 455 долл. США, но дата его выпуска еще не была оглашена.