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Redmi Note 9 выйдет 12 марта и это официально

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MobilZone
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Ожидается, что долгожданный Redmi Note 9 выйдет официально на следующей неделе - 12 марта. Мы получили несколько подсказок от официального аккаунта Redmi India в Twitter, а также от главы Xiaomi India Ману Кумара Джайна.


Из официальных тизеров видно, что Redmi Note 9 будет оснащен четырьмя камерами на задней панели в квадратном вырезе. Amazon также рекламирует новейшие Redmi Notes, предлагающие превосходный дизайн, захватывающий игровой опыт и улучшенные возможности быстрой зарядки.

В отдельном посте-тизере Ману Кумар Джайн показал телефон, лежащий на экране, демонстрируя нижнюю часть смартфона, а также порт Type-C, разъем для наушников и решетку динамика. Это все, что у нас есть на данный момент, но не пройдет много времени, прежде чем появятся новые утечки и тизеры, ближе к большому событию Redmi на следующей неделе!
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