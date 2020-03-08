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Xiaomi Mi 10, Realme X50 Pro и Samsung Galaxy S20 – какой из них лучше

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MobilZone
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Несмотря на отмененную из-за угрозы коронавируса выставку MWC 2020, компания Realme все же представила свой флагман Realme X50 Pro 5G. Телефон отличается самым производительным чипсетом Qualcomm, поддержкой 5G и потрясающе быстрой зарядкой. При этом стоимость смартфона довольно невысока в сравнении с конкурентами. Мы хотим сравнить характеристики устройства с последними флагманами от Xiaomi и Samsung, чтобы оценить потенциал флагмана от Realme.


Основные характеристики Realme X50 Pro 5G, Xiaomi Mi 10 и Samsung Galaxy S20

Дизайн




Realme X50 Pro 5G, Xiaomi Mi 10 и Samsung Galaxy S20 – это не самые дорогие флагманы текущего поколения, но они все равно предлагают премиальный и современный дизайн. Все телефоны отличаются дисплеями с вырезом для фронтальной камеры, однако X50 Pro оснащен двойной камерой, что делает внешний вид Xiaomi Mi 10 и Samsung Galaxy S20 более элегантным и минималистичным.
На наш взгляд Xiaomi Mi 10 выглядит немного лучше из-за изогнутого экрана и чуть меньшего модуля основной камеры, однако Galaxy S20 более компактный, а также в отличие от конкурентов защищен от влаги и пыли по стандарту IP68. Также важно отметить, что устройство от Samsung может похвастаться защитным стеклом Gorilla Glass 6, как спереди, так и сзади. Поэтому Galaxy S20 выглядит наиболее привлекательно с точки зрения качества сборки.

Дисплей




Samsung Galaxy S20 здесь определенно выигрывает со своим экраном Dynamic AMOLED. Хотя он и имеет меньший размер, он с другой стороны, обладает разрешением Quad HD+ и способен работать в режиме 120 Гц (доступно только при разрешении Full HD+). Смартфоны китайских компаний обладают схожими характеристиками и на данный момент сложно сказать какой из них лучше.

Аппаратная и программная часть


Все три устройства оснащены лучшим чипсетом от Qualcomm, за тем лишь исключением, что за работу европейской версии Samsung Galaxy S20 отвечает собственный чип компании Exynos 990. Каждое устройство обладает новейшей памятью LPDDR5 и UFS 3.0, поэтому скорость работы должна быть одинаково молниеносной. Xiaomi Mi 10 и Realme X50 Pro 5G предлагают до 256 Гб памяти, в то время как Galaxy S20 ограничен только 128 Гб. С другой стороны, устройство Samsung также единственное, которое поддерживает установку MicroSD карт.
Все телефоны работают под управлением сильно модифицированной версии Android 10 и здесь у каждого могут быть свои предпочтения. Если же сравнивать производительность смартфонов в целом, то она должна быть примерно на одном уровне.

Камера

На бумаге, Xiaomi Mi 10 предлагает наиболее продвинутый основной сенсор камеры, однако смартфон не оснащен телефото модулем, а дополнительный сенсор не столь впечатляет. Samsung Galaxy S20 в свою очередь не может похвастаться великолепным сенсором на 108 Мп, но его дополнительные модули намного лучше, а телефото камера способна обеспечить 3-х кратный оптический зум.
Realme X50 Pro 5G не может похвастаться чем-то выдающимся в плане камеры, но в любом случае разница в качестве фото будет ясна только после того, как уляжется шумиха вокруг смартфонов и мы сможем увидеть настоящие тесты камер.

Аккумулятор

Несмотря на то, что Xiaomi Mi 10 – это все-таки базовая модель, он оснащен огромным аккумулятором на 4780 мАч, что заметно больше чем у Realme X50 Pro 5G и Samsung Galaxy S20. Более того, Mi 10 может похвастаться самой быстрой беспроводной зарядкой на 30 Вт. Realme X50 Pro 5G здесь по праву занимает серебро со своей батареей на 4200 мАч и наиболее быстрой проводной зарядкой – вплоть до 65 Вт (от 0 до 100% всего за 35 мин), хотя он и не поддерживает беспроводную зарядку.

Цена

Цена на Realme X50 Pro 5G ниже всего. На глобальном рынке его начальная стоимость составит 599€/650$, и базовый вариант также будет поддерживать 5G. Цена на Xiaomi Mi 10 начинается от 570$, но он по-прежнему не представлен для глобального рынка. В тоже время стоимость Samsung Galaxy S20 в разных странах составляет 899€/909$ и 70 тыс. рублей в России.
На бумаге Xiaomi Mi 10 и Samsung Galaxy S20 выглядят более привлекательно. Смартфон китайской компании отличается большим аккумулятором и передовой камерой, а его конкурент влагозащитой, великолепным дисплеем и более компактными размерами. Несмотря на это, Realme X50 Pro 5G остается отличным флагманом, пусть и с некоторыми компромиссами, но зато по очень привлекательной цене. Поделитесь в комментариях какой смартфон выбрали бы вы?
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