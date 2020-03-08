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Что будет если сменить регион в смартфоне Xiaomi

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MobilZone
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Сегодня вы узнаете, как выбор региона MIUI влияет на настройки смартфонов Xiaomi.. Все, что вы узнаете сегодня, актуально как для последней версии MIUI. Исключением являются модели, работающие на Android - Xiaomi Mi A1, A2, A3 и Mi A2 Lite.

Великобритания: избавиться от рекламы, но потерять темы

Выбирая регион Великобритании, вы удаляете всю рекламу из MIUI 11 . К сожалению, вы потеряете темы: они исчезнут из настроек . Если вы хотите вернуть их, измените регион еще раз и перезагрузите устройство.

США: плавное управление жестами

При выборе США в качестве региона в MIUI 11 управление жестами становится более плавным и точным. Качество звука также улучшится.

Сингапур: звучит громко

В Сингапуре нет ограничений по громкости звука как в наушниках, так и через внешний динамик.

Индия: увеличение возможностей прошивки

Если вы выберете регион Индии, смартфон будет звучать громче. Конечно, это не так громко, как в Сингапуре, но разница все же есть. Но главный бонус не в этом, а в более системных шрифтах в меню тем. Кстати, в этом регионе вы можете свободно смотреть видео и слушать музыку онлайн, хотя только индийский контент, который явно будет звучать на одном из местных диалектов.

Мексика, Китай и Индия: последние обновления

Если вы настроите Мексику, Китай или Индию в качестве региона, вы будете бета-тестером. Пользователи в этих странах первыми получают все обновления прошивки, иногда с ошибками, но если вы хотите попробовать все новое раньше других, почему бы и нет?
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