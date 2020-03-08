Что будет если сменить регион в смартфоне Xiaomi

Сегодня вы узнаете, как выбор региона MIUI влияет на настройки смартфонов Xiaomi.. Все, что вы узнаете сегодня, актуально как для последней версии MIUI. Исключением являются модели, работающие на Android - Xiaomi Mi A1, A2, A3 и Mi A2 Lite.

Великобритания: избавиться от рекламы, но потерять темы Выбирая регион Великобритании, вы удаляете всю рекламу из MIUI 11 . К сожалению, вы потеряете темы: они исчезнут из настроек . Если вы хотите вернуть их, измените регион еще раз и перезагрузите устройство.

США: плавное управление жестами При выборе США в качестве региона в MIUI 11 управление жестами становится более плавным и точным. Качество звука также улучшится.

Сингапур: звучит громко В Сингапуре нет ограничений по громкости звука как в наушниках, так и через внешний динамик.

Индия: увеличение возможностей прошивки Если вы выберете регион Индии, смартфон будет звучать громче. Конечно, это не так громко, как в Сингапуре, но разница все же есть. Но главный бонус не в этом, а в более системных шрифтах в меню тем. Кстати, в этом регионе вы можете свободно смотреть видео и слушать музыку онлайн, хотя только индийский контент, который явно будет звучать на одном из местных диалектов.

Мексика, Китай и Индия: последние обновления Если вы настроите Мексику, Китай или Индию в качестве региона, вы будете бета-тестером. Пользователи в этих странах первыми получают все обновления прошивки, иногда с ошибками, но если вы хотите попробовать все новое раньше других, почему бы и нет?

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