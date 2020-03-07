Google готовит исправление разблокировки по лицу для Pixel 4

Недавно обнаруженная Android Police, в настройках появилась новая настройка для разблокировки по лицу Google Pixel 4, но вы можете увидеть ее, только выполнив поиск. Параметр называется «Требовать, чтобы глаза были открыты» и разрешает разблокировку по лицу только с открытыми глазами пользователя, как вы знаете, как предполагалось.
Доступ к этой опции возможен только при ее поиске в настройках, но фактическое переключение в настоящее время отключено. Google, должно быть, готовится выпустить обновление, которое, наконец, исправит разблокировку по лицу Pixel 4, чтобы разблокировать его только тогда, когда обнаружится, что глаза пользователя открыты.
Google Pixel 4 и 4 XL были выпущены с новым радарным оборудованием под прозвищем «Project Soli». С его помощью обещается управление на основе движения и 3D-разблокировка лица. Один из наиболее критичных аспектов оборудования радара заключается в том, что разблокировка по лицу разблокирует устройство, даже если глаза пользователя закрыты. На данный момент прошло почти 5 месяцев, и Google еще предстоит решить эту проблему.
Когда iPhone X был впервые выпущен, Face ID имел опцию «Требовать внимания для Face ID» в меню Face ID. Прошло почти пять месяцев с тех пор, как был выпущен дуэт Pixel 4, и мы все еще ждем, пока Google исправит свою безопасность разблокировки по лицу. Мы очень хотим, чтобы компании не бросали на рынок неполноценные продукты.
Доступ к этой опции возможен только при ее поиске в настройках, но фактическое переключение в настоящее время отключено. Google, должно быть, готовится выпустить обновление, которое, наконец, исправит разблокировку по лицу Pixel 4, чтобы разблокировать его только тогда, когда обнаружится, что глаза пользователя открыты.
Google Pixel 4 и 4 XL были выпущены с новым радарным оборудованием под прозвищем «Project Soli». С его помощью обещается управление на основе движения и 3D-разблокировка лица. Один из наиболее критичных аспектов оборудования радара заключается в том, что разблокировка по лицу разблокирует устройство, даже если глаза пользователя закрыты. На данный момент прошло почти 5 месяцев, и Google еще предстоит решить эту проблему.
Когда iPhone X был впервые выпущен, Face ID имел опцию «Требовать внимания для Face ID» в меню Face ID. Прошло почти пять месяцев с тех пор, как был выпущен дуэт Pixel 4, и мы все еще ждем, пока Google исправит свою безопасность разблокировки по лицу. Мы очень хотим, чтобы компании не бросали на рынок неполноценные продукты.