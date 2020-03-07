Xiaomi Mi Mix 3 получает глобальное стабильное обновление Android 10

Сегодня Xiaomi начала выпускать обновление Android 10 с MIUI 11 для Mi Mix 3, флагмана 2018. Мы говорим о глобальной стабильной версии, не о "бетке" с нестабильной работой и китайскими приложениями.



Пока что обновления доступно для некоторых регионов, но не доступны для Индии, Индонезии, Росси или ЕС - поскольку у них есть свой собственный код прошивки. Тем не менее, скоро обновление будет выпущено для всех «глобальных» регионов (на языке Xiaomi).



Если вы житель тех редких регионов, то на вашем Mix 3 уже сможете увидеть уведомление, в котором вас попросят установить MIUI 11.0.3.0 (QEEMIXM) на ваш телефон. Загрузка весит ~ 2 ГБ, и как только она будет загружена и установлена, вы получите новые исправления безопасности, выпущенные в феврале 2020 года, а также множество исправлений ошибок и различные оптимизации производительности.

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