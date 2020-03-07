Redmi Note 8 Pro опередил всех представителей среднего сегмента в тесте AnTuTu

AnTuTu является самым популярным эталоном в Китае, который вычисляет синтетическую производительность процессора, графического процессора, памяти и пользовательского интерфейса. Сегодня он опубликовал свой ежемесячный ТОП-10 для флагманов и среднего класса
Самый эффективный флагман - Asus ROG Phone II с 12 ГБ ОЗУ и 512 гигабайтами памяти, в то время как топ-мидрейнер - Xiaomi Redmi Note 8 Pro с чипсетом Helio G90T.
Платформа показала, что благодаря впечатляющему аппаратному и программному обеспечению игровое устройство Asus сохранило первое место. Однако, нет никаких смартфонов Snapdragon 865 - AnTuTu говорит, что данных для новых смартфонов недостаточно, поэтому мы должны ожидать изменений в следующем месяце с некоторыми новыми игроками от Xiaomi, Oppo, Realme, Nubia, Samsung и т. д.
В настоящее время самым мощным смартфоном в AnTuTu является Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (12/256 ГБ) с 559 781, за которым следует Galaxy S20 + с 553 735 в их версиях Snapdragon 865. Испытанные варианты Exynos 990 набрали меньше баллов.
Оценка Redmi Note 8 Pro оставалась неизменной в течение последних четырех недель. За ним следует Galaxy A71 на Snapdragon 730, который дает лучший результат для ЦП среди среднего класса.
Самый эффективный флагман - Asus ROG Phone II с 12 ГБ ОЗУ и 512 гигабайтами памяти, в то время как топ-мидрейнер - Xiaomi Redmi Note 8 Pro с чипсетом Helio G90T.
Платформа показала, что благодаря впечатляющему аппаратному и программному обеспечению игровое устройство Asus сохранило первое место. Однако, нет никаких смартфонов Snapdragon 865 - AnTuTu говорит, что данных для новых смартфонов недостаточно, поэтому мы должны ожидать изменений в следующем месяце с некоторыми новыми игроками от Xiaomi, Oppo, Realme, Nubia, Samsung и т. д.
В настоящее время самым мощным смартфоном в AnTuTu является Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (12/256 ГБ) с 559 781, за которым следует Galaxy S20 + с 553 735 в их версиях Snapdragon 865. Испытанные варианты Exynos 990 набрали меньше баллов.
Оценка Redmi Note 8 Pro оставалась неизменной в течение последних четырех недель. За ним следует Galaxy A71 на Snapdragon 730, который дает лучший результат для ЦП среди среднего класса.