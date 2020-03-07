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Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition официально представлен

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MobilZone / Гаджеты
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Помимо обычного дуэта Find X2, компания также представила Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition. Эксклюзивный экстерьер основан на родстере Aventador SVJ (ограниченный объем производства которого составляет всего 800 устройств).
В отличие от Find X Lamborghini Edition 2018 года, аппаратная часть в этом году идентична. Нет более быстрой зарядки, даже конфигурация памяти такая же (12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ памяти).

Вы получаете гораздо более привлекательную связку с телефоном. Там есть эксклюзивный чехол, беспроводные наушники и автомобильное зарядное устройство поверх обычного содержимого (зарядное устройство SuperVOOC 2.0 и USB-кабель). Все, конечно, под маркой Lamborghini.
Кроме того, экстерьер довольно уникален, его текстура из углеродного волокна похожа на то, что находится внутри Aventador. Это специальное издание продается за 13 000 юаней (1900 долларов), что почти вдвое превышает цену Find X2 Pro за 7 000 юаней (1000 долларов).
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