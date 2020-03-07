Oppo Find X2 Pro возглавляет рейтинг DxOMark по производительности камеры

DxoMark только что закончил тест недавно анонсированного Oppo Find X2 Pro, смартфон занимает первое место в рейтинге вместе с Xiaomi Mi 10 Pro.
В ходе тестирования DxOMark обнаружил, что Find X2 Pro имеет образцовую автофокусировку, точные и в то же время приятно насыщенные цвета, хорошо контролируемые уровни шума и хорошую детализацию.
Как минусы, DxOMark отмечает, что HDR не всегда эффективен при съемке в портретном режиме, а при съемке с 5-кратным зумом снижается детализация края.
Oppo Find X2 Pro прекрасно справляется с идеальной настройкой флагманской камеры: 48-мегапиксельная f / 1.7 основная камера с огромным 1 / 1.4-дюймовым сенсором, 48-мегапиксельная f / 2.2 сверхширокая камера, еще один большой 1 / 1.2-дюймовый сенсор и 13-мегапиксельная f / камера с 3-кратным перископом и 1 / 3,4-дюймовым сенсором.
В ходе тестирования DxOMark обнаружил, что Find X2 Pro имеет образцовую автофокусировку, точные и в то же время приятно насыщенные цвета, хорошо контролируемые уровни шума и хорошую детализацию.
Как минусы, DxOMark отмечает, что HDR не всегда эффективен при съемке в портретном режиме, а при съемке с 5-кратным зумом снижается детализация края.
Oppo Find X2 Pro прекрасно справляется с идеальной настройкой флагманской камеры: 48-мегапиксельная f / 1.7 основная камера с огромным 1 / 1.4-дюймовым сенсором, 48-мегапиксельная f / 2.2 сверхширокая камера, еще один большой 1 / 1.2-дюймовый сенсор и 13-мегапиксельная f / камера с 3-кратным перископом и 1 / 3,4-дюймовым сенсором.