Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro дебютируют в конце марта

После того, как Xiaomi отменила своё участие в MWC, график глобального запуска Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro был в воздухе. Ну, наконец-то все решено - подробности будут опубликованы в сети 27 марта.
Это через месяц после запланированного мероприятия, поэтому мы думаем, что продажи двух флагманов с 5G начнутся очень скоро после 27 марта.
Mi 10 Pro возглавил чарты DxOMark со своей камерой (на сегодняшний день ему приходится делить первое место с Oppo Find X2). Итак, настройтесь на 27 марта - мероприятие начнется в 13:00 UTC и будет транслироваться на YouTube, Twitter и Facebook.
Это через месяц после запланированного мероприятия, поэтому мы думаем, что продажи двух флагманов с 5G начнутся очень скоро после 27 марта.
Mi 10 Pro возглавил чарты DxOMark со своей камерой (на сегодняшний день ему приходится делить первое место с Oppo Find X2). Итак, настройтесь на 27 марта - мероприятие начнется в 13:00 UTC и будет транслироваться на YouTube, Twitter и Facebook.