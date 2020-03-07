Samsung Galaxy S20 Ultra проходит испытание на прочность

Самым последним телефоном, прошедшим тест на долговечность JerryRig, является Samsung Galaxy S20 Ultra, и это неудивительно, что он соответствует обычным высоким стандартам Samsung.



Его передняя и задняя часть Gorilla Glass 6 поцарапаны от обычного пика уровня Мооса 6. Galaxy S20 Ultra также не слишком сильно прогибается и не изгибается. Вот полное видео.



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