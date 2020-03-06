ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

20:00
TCL представляет два складных и гибких концептуальных смартфона
18:00
Moto G8 наконец то официально анонсирован: характеристики
16:11
OPPO презентует 5G-флагман Find X2 Series с лучшим экраном
16:00
Первая продажа Huawei Mate Xs заканчивается за считанные секунды
14:00
Pocophone F1 получает крайнее обновление Android 10 Beta Stable
12:00
Знакомство с увлекательной камерой Galaxy S20 Ultra
10:00
Oppo Find X2 Pro будет иметь лучшую камеру, чем Find X2
08:00
Первый смартфон Nokia 5G будет показан в следующем фильме о Джеймсе Бонде
20:00
Redmi Note 9 Pro появляется на Geekbench
17:41
Патент Xiaomi показывает предстоящий телефон с возможностью обратной беспроводной зарядки
15:42
Появились новые подробности камеры Oppo Find X2 Pro
14:00
Крутой флагманский смартфон iQOO 3 теперь доступен для покупки
12:00
Google отменяет I/O из-за вспышки коронавируса
10:00
HMD представит новые телефоны Nokia уже в этом месяце
08:00
Появилась официальная дата анонса серии OnePlus 8
20:00
Samsung Galaxy A31 появился на Geekbench, раскрывая ключевые характеристики
18:00
Генеральный директор Nubia делится образцами с камер предстоящего Red Magic 5G
16:00
В сети появилась утечка живых изображений Google Pixel 4a
14:17
Компания ОРРО объявляет о скидках в преддверии 8 марта
13:00
Приложение Google Play Store скоро переключится на темную тему
11:00
Xiaomi выкатывает Android 10 на свой Mi A3
09:30
Realme 6 будет иметь версию Pro, так что ожидайте повышения цен
08:00
Realme отменяет событие анонса Realme 6
06:00
Black Shark 3 и 3 Pro официально анонсированы: характеристики и цены
22:00
Тизеры Oppo Watch раскрывают характеристики дисплея
20:00
Анонс Redmi Note 9 будет проходить в онлайн-формате
18:00
Серия OnePlus 8 будет представлена в середине апреля
16:09
Прошивка MIUI 11 стала замедлять Xiaomi
13:48
Опубликована общая база официальных прошивок MIUI 11 для всех смартфонов Xiaomi и Redmi
12:00
Об этом обязаны знать все владельцы смартфонов Xiaomi и Redmi
09:08
Samsung заплатит деньги пользователям смартфонов
23:19
Можно ли обыграть казино? Популярная стратегия удвоения — крах!
20:00
Xiaomi наконец объявила дату анонса Redmi Note 9
 Больше новостей
» » TCL представляет два складных и гибких концептуальных смартфона
-

TCL представляет два складных и гибких концептуальных смартфона

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
132
В мире, где смартфоны становятся все более и более предсказуемыми, TCL пытается изобрести форм-фактор наших повседневных устройств. Компания только что продемонстрировала два новых концептуальных смартфона, использующих все более популярные гибкие мобильные дисплеи - один складывается из трех, другой сгибается под корпусом.

Панели разработаны TCL-CSOT, подразделением компании по производству экранов. Гибкая технология AMOLED теперь позволяет 10-дюймовому планшету складываться в 6,65-дюймовое устройство с соотношением сторон 20,8: 9 и разрешением 3K.

TCL разработал две разные петли - DragonHinge и ButterflyHinge, складывающиеся соответственно внутри, как Galaxy Fold, и снаружи, как Mate X. При использовании вместе они обеспечивают форм-фактор тройного изгиба, когда одна из сторон спрятана сзади.


Складная концепция TCL

Другая гибкая конструкция еще более смелая - телефон расширяется вбок, а экран выходит из-под корпуса устройства. Таким образом, раскручиваемый AMOLED увеличивается с 6,75” до 7,8” дисплея, но одним нажатием кнопки - он моторизован, и на данный момент концепция не допускает ручного толкающего движения.
TCL раскладная концепция

Когда форм-фактор изменяется, пользовательский интерфейс также адаптируется к большему дисплею, предоставляя дополнительные функции, такие как разделение экрана и улучшения многозадачности. Благодаря различным технологиям отображения, на OLED нет складок, как на современных складных телефонах.
Prostotech google play Prostotech google play