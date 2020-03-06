TCL представляет два складных и гибких концептуальных смартфона

Складная концепция TCL

TCL раскладная концепция

В мире, где смартфоны становятся все более и более предсказуемыми, TCL пытается изобрести форм-фактор наших повседневных устройств. Компания только что продемонстрировала два новых концептуальных смартфона, использующих все более популярные гибкие мобильные дисплеи - один складывается из трех, другой сгибается под корпусом.Панели разработаны TCL-CSOT, подразделением компании по производству экранов. Гибкая технология AMOLED теперь позволяет 10-дюймовому планшету складываться в 6,65-дюймовое устройство с соотношением сторон 20,8: 9 и разрешением 3K.TCL разработал две разные петли - DragonHinge и ButterflyHinge, складывающиеся соответственно внутри, как Galaxy Fold, и снаружи, как Mate X. При использовании вместе они обеспечивают форм-фактор тройного изгиба, когда одна из сторон спрятана сзади.Другая гибкая конструкция еще более смелая - телефон расширяется вбок, а экран выходит из-под корпуса устройства. Таким образом, раскручиваемый AMOLED увеличивается с 6,75” до 7,8” дисплея, но одним нажатием кнопки - он моторизован, и на данный момент концепция не допускает ручного толкающего движения.Когда форм-фактор изменяется, пользовательский интерфейс также адаптируется к большему дисплею, предоставляя дополнительные функции, такие как разделение экрана и улучшения многозадачности. Благодаря различным технологиям отображения, на OLED нет складок, как на современных складных телефонах.