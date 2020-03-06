Oppo Find X2 Pro будет иметь лучшую камеру, чем Find X2

Брайан Шен только что официально подтвердил то, что мы знаем некоторое время - что будет два флагмана, Oppo Find X2 и Find X2 Pro. Более того, вице-президент Oppo рассказал о различиях между двумя моделями.
Find X2 Pro предлагает «дополнительное качество изображения», предлагая другую настройку камеры. Он добавляет, что непрофессионал будет использовать новый датчик Sony IMX, который уже предлагает улучшения качества изображения по сравнению с телефонами предыдущего поколения.
Кроме того, Vanilla Find X2 будет иметь меньший горб камеры, а сам телефон будет тоньше. Дополнительный объем - это цена, которую X2 Pro должен заплатить за более мощное аппаратное обеспечение камеры.
В любом случае, Шен сообщает, что он предпочитает Oppo Find X2 за его более тонкий профиль и выбор отделки (X2 и X2 Pro будут отличаться внешней отделкой и, предположительно, доступными цветами).
В случае, если вы пропустили эту информацию, Find X2 Pro будет иметь тройную камеру, включая модуль перископа. Ожидается, что двойные 48-мегапиксельные датчики будут располагаться за широкими и сверхширокими объективами, а 13-мегапиксельные - за телеобъективом перископа. Не ясно, какой из этих трех будет понижен для непрофессиональной модели. Два флагмана будут представлены уже сегодня.
Find X2 Pro предлагает «дополнительное качество изображения», предлагая другую настройку камеры. Он добавляет, что непрофессионал будет использовать новый датчик Sony IMX, который уже предлагает улучшения качества изображения по сравнению с телефонами предыдущего поколения.
Кроме того, Vanilla Find X2 будет иметь меньший горб камеры, а сам телефон будет тоньше. Дополнительный объем - это цена, которую X2 Pro должен заплатить за более мощное аппаратное обеспечение камеры.
В любом случае, Шен сообщает, что он предпочитает Oppo Find X2 за его более тонкий профиль и выбор отделки (X2 и X2 Pro будут отличаться внешней отделкой и, предположительно, доступными цветами).
В случае, если вы пропустили эту информацию, Find X2 Pro будет иметь тройную камеру, включая модуль перископа. Ожидается, что двойные 48-мегапиксельные датчики будут располагаться за широкими и сверхширокими объективами, а 13-мегапиксельные - за телеобъективом перископа. Не ясно, какой из этих трех будет понижен для непрофессиональной модели. Два флагмана будут представлены уже сегодня.