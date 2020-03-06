Pocophone F1 получает крайнее обновление Android 10 Beta Stable

Новая версия Android 10 Beta Stable выходит на Pocophone F1 - v11.0.6.0.QEJMIXM (в конце января мы видели 11.0.4.0QEJMIXM). Бета-тестеры/Mi Pilots первыми получат его, но если проблем не возникнет, обновление будет доступно широкой публике «в течение нескольких дней».
Список изменений не предоставляется, так как он быстро меняется, поскольку команда разработчиков исправляет последние несколько оставшихся ошибок. В зависимости от отзывов людей, которые запускают бета-версию, релиз Stable скоро будет доступен всем.
Итак, если вы используете Beta Stable на Poco F1, следите за уведомлением об обновлении. Это не произойдет мгновенно, так как даже обновление для бета-тестеров выходит поэтапно.
Несмотря на то, что официального журнала изменений нет, первые бета-тестеры, получившие обновление, сообщают о более плавной работе, исправленном подключении наушников Bluetooth при использовании кодека AAC, исправленном виджете календаря и некоторых других изменениях.
Список изменений не предоставляется, так как он быстро меняется, поскольку команда разработчиков исправляет последние несколько оставшихся ошибок. В зависимости от отзывов людей, которые запускают бета-версию, релиз Stable скоро будет доступен всем.
Итак, если вы используете Beta Stable на Poco F1, следите за уведомлением об обновлении. Это не произойдет мгновенно, так как даже обновление для бета-тестеров выходит поэтапно.
Несмотря на то, что официального журнала изменений нет, первые бета-тестеры, получившие обновление, сообщают о более плавной работе, исправленном подключении наушников Bluetooth при использовании кодека AAC, исправленном виджете календаря и некоторых других изменениях.