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Знакомство с увлекательной камерой Galaxy S20 Ultra

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MobilZone / Гаджеты
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Мы очарованы сложным аппаратным обеспечением камеры внутри Galaxy S20 Ultra и наслаждаемся возможностью увидеть его близко и разобрать, благодаря команде iFixit.

Разборка рассказывает о том, как склеены панели, тепловые пушки и так далее. 

Наиболее интересными являются огромный датчик 108MP Nonacell и камера перископа, которая имеет призму, отражающуюся через матрицу движущихся линз к датчику, расположенному перпендикулярно телефону.
Вот четыре датчика, а также массив перископов

Вы можете увидеть движение массива перископа в видео ниже, а также весь демонтаж.
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