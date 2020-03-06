Знакомство с увлекательной камерой Galaxy S20 Ultra

Вот четыре датчика, а также массив перископов

Мы очарованы сложным аппаратным обеспечением камеры внутри Galaxy S20 Ultra и наслаждаемся возможностью увидеть его близко и разобрать, благодаря команде iFixit.Разборка рассказывает о том, как склеены панели, тепловые пушки и так далее.Наиболее интересными являются огромный датчик 108MP Nonacell и камера перископа, которая имеет призму, отражающуюся через матрицу движущихся линз к датчику, расположенному перпендикулярно телефону.Вы можете увидеть движение массива перископа в видео ниже, а также весь демонтаж.