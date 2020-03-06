Первая продажа Huawei Mate Xs заканчивается за считанные секунды

В конце прошлого года компания Huawei выпустила свой первый складной смартфон Mate X, и на внутренней арене у нее все получалось, компания продавала устройства настолько быстро, насколько могла. Теперь она представила обновленные Mate Xs, и вчера она начала свою первую продажу в Китае.
Как и его предшественник, Huawei Mate Xs был распродан в кратчайшие сроки, и компания планирует следующую флеш-продажу 8 марта.
Huawei не сообщает, сколько единиц она продала, но согласно предыдущим данным, ей удалось продавать около 100 000 устройств Mate X в месяц в Китае. Мы уверены, что нынешние цифры будут похожими, учитывая, что ценник остался прежним (16 999 юаней, что соответствует примерно 2400 долл. США), но Huawei оснастила новую складную модель чипсетом Kirin 990 5G и усиленный шарнир с улучшенным механизмом охлаждения.
Другие характеристики Huawei Mate Xs остались без изменений, но, тем не менее, они впечатляют: четыре камеры на задней панели, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти, а также 4500 мАч с быстрой зарядкой 55 Вт.
Как и его предшественник, Huawei Mate Xs был распродан в кратчайшие сроки, и компания планирует следующую флеш-продажу 8 марта.
Huawei не сообщает, сколько единиц она продала, но согласно предыдущим данным, ей удалось продавать около 100 000 устройств Mate X в месяц в Китае. Мы уверены, что нынешние цифры будут похожими, учитывая, что ценник остался прежним (16 999 юаней, что соответствует примерно 2400 долл. США), но Huawei оснастила новую складную модель чипсетом Kirin 990 5G и усиленный шарнир с улучшенным механизмом охлаждения.
Другие характеристики Huawei Mate Xs остались без изменений, но, тем не менее, они впечатляют: четыре камеры на задней панели, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти, а также 4500 мАч с быстрой зарядкой 55 Вт.