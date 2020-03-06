ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

20:00
TCL представляет два складных и гибких концептуальных смартфона
18:00
Moto G8 наконец то официально анонсирован: характеристики
16:11
OPPO презентует 5G-флагман Find X2 Series с лучшим экраном
16:00
Первая продажа Huawei Mate Xs заканчивается за считанные секунды
14:00
Pocophone F1 получает крайнее обновление Android 10 Beta Stable
12:00
Знакомство с увлекательной камерой Galaxy S20 Ultra
10:00
Oppo Find X2 Pro будет иметь лучшую камеру, чем Find X2
08:00
Первый смартфон Nokia 5G будет показан в следующем фильме о Джеймсе Бонде
20:00
Redmi Note 9 Pro появляется на Geekbench
17:41
Патент Xiaomi показывает предстоящий телефон с возможностью обратной беспроводной зарядки
15:42
Появились новые подробности камеры Oppo Find X2 Pro
14:00
Крутой флагманский смартфон iQOO 3 теперь доступен для покупки
12:00
Google отменяет I/O из-за вспышки коронавируса
10:00
HMD представит новые телефоны Nokia уже в этом месяце
08:00
Появилась официальная дата анонса серии OnePlus 8
20:00
Samsung Galaxy A31 появился на Geekbench, раскрывая ключевые характеристики
18:00
Генеральный директор Nubia делится образцами с камер предстоящего Red Magic 5G
16:00
В сети появилась утечка живых изображений Google Pixel 4a
14:17
Компания ОРРО объявляет о скидках в преддверии 8 марта
13:00
Приложение Google Play Store скоро переключится на темную тему
11:00
Xiaomi выкатывает Android 10 на свой Mi A3
09:30
Realme 6 будет иметь версию Pro, так что ожидайте повышения цен
08:00
Realme отменяет событие анонса Realme 6
06:00
Black Shark 3 и 3 Pro официально анонсированы: характеристики и цены
22:00
Тизеры Oppo Watch раскрывают характеристики дисплея
20:00
Анонс Redmi Note 9 будет проходить в онлайн-формате
18:00
Серия OnePlus 8 будет представлена в середине апреля
16:09
Прошивка MIUI 11 стала замедлять Xiaomi
13:48
Опубликована общая база официальных прошивок MIUI 11 для всех смартфонов Xiaomi и Redmi
12:00
Об этом обязаны знать все владельцы смартфонов Xiaomi и Redmi
09:08
Samsung заплатит деньги пользователям смартфонов
23:19
Можно ли обыграть казино? Популярная стратегия удвоения — крах!
20:00
Xiaomi наконец объявила дату анонса Redmi Note 9
 Больше новостей
» » Первая продажа Huawei Mate Xs заканчивается за считанные секунды
-

Первая продажа Huawei Mate Xs заканчивается за считанные секунды

Поделиться:
MobilZone / Бизнес / Гаджеты
277
В конце прошлого года компания Huawei выпустила свой первый складной смартфон Mate X, и на внутренней арене у нее все получалось, компания продавала устройства настолько быстро, насколько могла. Теперь она представила обновленные Mate Xs, и вчера она начала свою первую продажу в Китае.

Как и его предшественник, Huawei Mate Xs был распродан в кратчайшие сроки, и компания планирует следующую флеш-продажу 8 марта.
Huawei не сообщает, сколько единиц она продала, но согласно предыдущим данным, ей удалось продавать около 100 000 устройств Mate X в месяц в Китае. Мы уверены, что нынешние цифры будут похожими, учитывая, что ценник остался прежним (16 999 юаней, что соответствует примерно 2400 долл. США), но Huawei оснастила новую складную модель чипсетом Kirin 990 5G и усиленный шарнир с улучшенным механизмом охлаждения.

Другие характеристики Huawei Mate Xs остались без изменений, но, тем не менее, они впечатляют: четыре камеры на задней панели, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти, а также 4500 мАч с быстрой зарядкой 55 Вт.
Prostotech google play Prostotech google play